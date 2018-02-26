В центре Баку водитель заблокировал пешеходам выход с тротуара - ФОТО

В центре Баку произошел очередной вопиющий случай неуважения водителя к пешеходам, ставший предметом бурных обсуждений в соцсетях.

Как сообщает 1news.az, на перекрестке улиц Льва Толстого и Самеда Вургуна в Насиминском районе столицы (возле памятника Насими) водитель автомобиля марки Honda CR-V (госномер 10-PN-121) припарковал автомобиль так, что заблокировал пешеходам выход с тротуара, а лицам с ограниченными физическими возможностями – съезд с него.

Комментируя данный факт, в Главном управлении дорожной полиции Баку 1news.az заявили, что ведомство решительно борется с подобными фактами, и в этом случае водитель автомобиля также будет оштрафован.

В полиции также призвали жителей города активно вносить свой вклад в борьбу с подобными нарушениями, сообщая о таких случаях.

«Если жители города столкнутся с подобными фактами, мы просим их сделать несколько фотографий автомобиля нарушителя так, чтобы было четко видно, что автомобиль припаркован на тротуаре или перед выходом с него, а также государственный номерной знак, и отправить эти фотографии в Министерство внутренних дел с краткой информацией о том, в каком районе города, улице и когда этот факт произошел»,- заявили в управлении.

Информацию и фотографии можно отправить через официальный сайт МВД в разделе онлайн-обращения граждан.

В Управлении дорожной полиции также подчеркнули, что каждому нарушителю в подобных случаях обязательно будет выписан штраф в соответствии с законодательством.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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