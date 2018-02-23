«Тротуар-гейт»: Автомобиль главы Госкомитета возмутил пользователей соцсетей, полиция обещает разобраться – ФОТО

Социальные сети в очередной раз кипят от возмущения.

Поводом для этого стала размещенная в сети фотография, на которой видно, как служебный автомобиль Назима Ибрагимова, главы Государственного комитета по работе с диаспорой АР, стоит припаркованным на тротуаре перед зданием Госкомитета.

Причем на первый взгляд возникает ощущение, что сделал это водитель Мercedes (госномер 90-АА-321), въехав на тротуар посредством недавно построенного пандуса для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Отметим, что эти пандусы повсеместно устанавливает в столице Бакинское транспортное агентство. И они, к сожалению, действительно порой используются некоторыми не особо внимательными водителями как удобные трамплины для парковки на тротуаре.

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Впрочем, глава пресс-службы Госкомитета по работе с диаспорой Эльшад Миралям тут же отреагировал на фотографию (автором которой является пользователь Фейсбук Илькин Мурадов).

«Несколько пользователей соцсетей разместили неверную информацию о том, что автомобиль руководства Госкомитета въехал на тротуар посредством пандуса для инвалидов. Хочу подчеркнуть, что автомобиль не въезжал на тротуар через пандус, поскольку это невозможно.

Перед входом [в здание] есть специальный въезд на тротуар, им пользуются, когда приезжают официальные делегации, гости, а также руководитель Госкомитета. На представленных мной фото это прекрасно видно.

Это было сделано в первую очередь для безопасности иностранных гостей Госкомитета. Думаю, каждый согласится, что высаживать иностранных гостей посреди дороги на оживленной улице (Госкомитет находится на перекрестке улиц Самеда Вургуна и Ази Асланова – прим. авт.) опасно. Это недопустимо не только с точки зрения протокола, но и из соображений безопасности.

Естественно, водитель не должен был останавливать автомобиль на тротуаре у пандуса, в связи с этим ему сделано предупреждение», - считает Э.Миралям.

В свою очередь, пользователи соцсетей пишут, что это не единичный случай, и служебный автомобиль Назима Ибрагимова долгое время постоянно паркуется именно на тротуаре. И, как отмечают возмущенные пользователи соцсетей, совершенно неважно, въезжает он на тротуар по пандусу или как-то иначе. По мнению пользователей, «въезд на тротуар должен быть устранен, поскольку высаживать гостей можно и на дороге у тротуара, как это делают все прочие водители автомобилей».

В Управлении государственной дорожной полиции Баку, комментируя 1news.az этот случай, отметили, что парковаться на тротуаре запрещено, за это предусмотрен штраф в размере 20 манатов.

«Мы проведем разбирательство по этой информации и предоставим общественности его итоги», - подчеркнули в управлении.

Тимур Рзаев