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В Баку пандусы превратили в парковочные места - ФОТО

Сегодня в 15:12 ~ 1 минута на чтение 506
В Баку пандусы превратили в парковочные места - ФОТО

Случаи парковки на тротуарах в Баку за последнее время участились.

Вот, еще один случай был зафиксирован на одной из улиц: джип припаркован на тротуаре, и очень похоже, что въехал он туда через пандус для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Комментируя данный факт, в Главном управлении дорожной полиции столицы заявили, что ведомство решительно борется с подобными случаями. В полиции также призвали жителей города помочь в борьбе с подобными нарушениями, сообщая о таких случаях.

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«В случае, если жители города столкнуться с подобным фактом, мы просим их сделать несколько фотографий автомобиля нарушителя, так, чтобы было четко видно, что автомобиль припаркован на тротуаре, а также государственный номерной знак, и с краткой информацией о том, в каком районе города, улице и когда это было обнаружено отправить эти фотографии в министерство внутренних дел»,- заявили в управлении.

Информацию и фотографии можно отправить через официальный сайт МВД в разделе онлайн обращений граждан.

В управлении дорожной полиции также подчеркнули, что каждому нарушителю в подобных случаях обязательно будет выписан штраф в соответствие с законодательством.

 

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