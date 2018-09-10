Руфат Исмаил представил коллекцию на Нью-Йоркской Неделе моды - ФОТО – ВИДЕО

Впервые Азербайджан был представлен на Нью-Йоркской Неделе моды, где дизайнер Руфат Исмаил провел показ своей новой коллекции «Power of Fire».

Напомним, что Р.Исмаил стал первым и единственным на сегодняшний день азербайджанским и турецким дизайнером, чьи коллекции были показаны на таких весомых в мире моды мероприятиях, как итальянская, дубайская, турецкая, иранская, бейрутская Недели моды. Коллекция Р.Исмаила была также представлена в Мекке мировой fashion-индустрии – в Pitti Uomo, а канал Fashion TV назвал его лучшим европейским дизайнером 2018 года. Теперь Руфат Исмаил успешно представил Азербайджан на Нью-Йоркской Неделе моды.

Неделя моды в Нью-Йорке – это одна из четырех главных Недель моды в мире вместе с Неделями моды в Лондоне, Париже и Милане. Она проводится дважды в год: в феврале демонстрируются коллекции сезона осень-зима, а в сентябре весенне-летние тренды.

Показ коллекции Руфата Исмаила «Power of Fire» в рамках Нью-Йоркской Недели моды состоялся 7 сентября на легендарной мировой fashion площадке Springs Studio. Отметим, что модное дефиле бренда Р.Исмаила «Afffair» было официально включено в сетку мероприятий Нью-Йоркской Недели моды, что происходит впервые за историю не только азербайджанской, но и турецкой моды. Напомним, что дизайнер живет и работает в Турции, но в Нью-Йорке выступил исключительно как азербайджанский дизайнер.

«Power of Fire» - это коллекция сезона весна/лето 2019 года, которая включит в себя 30 haute couture look’ов. В этом направлении я работаю впервые – вся коллекция создавалась вручную с использованием полудрагоценных камней и сложнейшей вышивки. В целом над ее созданием трудились около 40 человек. Горд тем фактом, что я первый азербайджанец, представляющий модную коллекцию на Нью-Йоркской Неделе моды, объявляя которую со сцены скажут - «Power of Fire» from land of fire Azerbaijan», - рассказал ранее в интервью 1news.az Руфат Исмаил.

Музыкальным продюсером дефиле азербайджанского дизайнера станет известный грузинский музыкант Левани Чечуя. Отметим, что в один день с показом Р.Исмаила состоялись показы Ральфа Лорена, Оскара де ла Рента, Вивьен Вествуд и других мировых дизайнеров.

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В.Ф, Г.Р.