Работы современных азербайджанских художников едут на выставку в Лондон – ФОТО

Работы четырех азербайджанских и одного узбекского художника будут представлены 25 сентября на выставке в посольстве Азербайджана в Лондоне.

«Симфония каспийских сокровищ» – под таким ярким названием решено провести выставку, которая нацелена на ознакомление британской публики с произведениями искусства, созданными азербайджанскими мастерами.

Представленные на выставке авторы отличаются уникальным художественным стилем и историей своего профессионального становления, каждый олицетворяет историю своего региона с его красками и эмоциями. Так представляют авторов организаторы выставки – Caspia Contemporary Gallery и Ассоциация азербайджанских женщин Великобритании (AWA UK).

«Концепция выставки включает не только демонстрацию произведений искусства, но и презентацию художников, их жизни и опыта. Одной из основных целей выставки является донесение истории, скрывающейся за каждым произведением, до ценителей в Лондоне», - также отмечают организаторы.

Caspia Contemporary Gallery, которая предоставляет картины для экспозиции, является детищем двух молодых женщин из Азербайджана – Афсаны Тагировой и Эльнары Шихлинской. Они представляют миру произведения искусства, созданные художниками под влиянием культуры и истории Азербайджана и соседних стран.

На выставке будут представлены работы следующих художников:

Ассоциация азербайджанских женщин Великобритании была создана в октябре 2017 года с целью объединения азербайджанских женщин, живущих в Великобритании. Сегодня Ассоциация объединяет более 60 азербайджанок, помогая им укрепить национальный дух и стать своего рода посланниками своей страны.

Основатель и почетный президент Ассоциации – Ульвия Тагизаде, супруга посла Азербайджана в Лондоне, активный деятель по пропаганде азербайджанских традиций и культуры за рубежом.

«Симфония каспийских художников» – не первая презентация азербайджанского искусства, организованная Ассоциацией. В июне на мероприятии под названием «Мода. Красота. Искусство» в историческом лондонском районе Челси состоялась демонстрация национальных брендов и предметов азербайджанского искусства.

Здесь были представлены бренды женской и детской одежды, столовых приборов и посуды, как местные, созданные представительницами Ассоциации, так и специально привезенные по этому случаю из Азербайджана.

Также AWA UK участвует в различных мероприятиях, организуемых посольством Азербайджана, пытаясь с наилучшей стороны представить потенциал азербайджанского народа.

К примеру, на праздничном приеме в Лондоне по случаю 100-летия АДР усилиями Ассоциации были представлены картины, ювелирные изделия, национальные платки - келагаи, новинки индустрии красоты, а также многочисленные изделия ручной работы. Музыкант, исполнившая гимны Азербайджана и Великобритании, а также флорист, оформившая зал для торжества, также были из числа членов Ассоциации.

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Елена Остапенко, Э.Т.