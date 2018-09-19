«Прощай, «Собачий ящик» - последние кадры из бывшего «убежища» бездомных собак – ФОТО - ВИДЕО

«Силой мысли я, живущий, покорил Вселенную! Спасибо ВСЕМ, кто боролся с Собачьим ящиком! Прощай и досвидания!» - так подписала опубликованный в «Фейсбуке» видеоролик с кадрами из печально известного «Собачьего ящика» защитница прав животных Нара Пярвиз.

Напомним, что 5 сентября в Центре Гейдара Алиева был презентован Проект по совершенствованию работы с бездомными животными в Баку. Проект осуществляется при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Исполнительной власти города Баку.

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В рамках проекта планируются реконструкция находящегося в Балаханы Управления санитарии Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительство Центра по уходу за бездомными животными, отвечающего всем мировым стандартам. Сотрудники Центра будут проводить масштабную работу по отлову, вакцинации, стерилизации и чипированию всех особей популяции бездомных собак в Баку.

Как сообщил 1news.az координатор проекта Сабиг Абдуллаев, в настоящее время от бывшего «Собачьего ящика» действительно уже ничего не осталось. И слава Богу, как говорится: животные там содержались в ужасных условиях, что и стало причиной возмущения зоозащитников и дало повод сначала для приостановки его работы, а затем – для инициации Проекта, реализуемого в настоящее время.

- Строительство нового Центра заботы о бездомных собаках (именно так будет называться в будущем бывший «Собачий ящик») уже началось. Всех собак, находившихся как в самом «Собачьем ящике», так и поблизости (всего – около 90 особей) перевезли в Центр по уходу за животными IDEA. Планируется, что в Центре будут работать четыре ветеринара и три мобильные бригады специалистов. Важно, что отлов животных в будущем будет производиться гуманным способом. Собак будут привозить в Центр для процедур вакцинации, стерилизации и чипирования и после определенного срока карантина вновь выпускать в тот же ареал местности, откуда их забрали, - сообщил С.Абдуллаев.

Отметим, что в разработке Проекта волонтеры и зоозащитники принимали активное участие. А особенно важно то, что Проект по совершенствованию работы с бездомными животными в Баку предусматривает также параллельную работу с населением, чтобы уже сами люди перестали в будущем представлять опасность для животных. Планируются создание анимационных фильмов, социальных видеороликов, билбордов, презентации проектов, связанных с бездомными животными. В рамках проекта будут проходить тематические выставки, а также вестись просветительская работа с подрастающим поколением.

Напомним, что данный проект является пилотным, он начнет свою реализацию в Баку и будет осуществляться в течение трех лет.

Натали Александрова

Автор видео: Нара Пярвиз