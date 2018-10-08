Оксана Расулова рассказала подробности знакомства и жизни с новым мужем - ВИДЕО

Ставшая на днях мамой азербайджанская актриса и танцовщица Оксана Расулова рассказала о супруге, за которого тайно вышла замуж в прошлом году.

Во время беременности О.Расулова, которая на днях родила сына Османа, не общалась с представителями СМИ и лишь изредка делала заявления для прессы и поклонников через свою страницу в социальной сети Instagram, где рассказала о том, что тайно вышла замуж и безумно счастлива.

О знакомстве с супругом О.Расулова рассказала в своем видеоинтервью Showbiz TV, заявив следующее: «Мы познакомились прошлым летом в Стамбуле и с того момента вместе. Мой муж – азербайджанец, который долгое время живет и работает в Турции. Наши отношения основаны не только на любви, но и на уважении, взаимопонимании и дружбе. Он меня прекрасно понимает во всем, так как знает, через какие трудности я прошла, чтобы стать матерью».

Также в ходе интервью О.Расулова затронула тему слухов о том, что возможным отцом ребенка является ее бывший муж Эльшад Хосе, категорически опровергнув данную информацию.

Отметим, что новый супруг актрисы является бизнесменом.

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Ф.В, Г.Р.