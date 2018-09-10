Оксана Расулова впервые о беременности: «Желаю каждой женщине стать матерью» - ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО

Известная азербайджанская актриса и танцовщица Оксана Расулова долгое время не общалась с представителями азербайджанских СМИ и после долгого молчания впервые рассказала о своей беременности в интервью информационному агентству 1news.az, с которым ее связывают многолетние дружеские отношения.

Напомним, что за последний год в СМИ было немало новостей об О.Расуловой, связанных с ее беременностью – писали об экстракорпоральном оплодотворении, а в конце августа распространилась информация о том, что она стала мамой. О.Расулова никак не комментировала новости о беременности, отказываясь общаться со СМИ, и лишь однажды сделала заявление на своей странице в соцсети Instagram о том, что втайне вышла замуж: «Сегодня я счастлива, вот уже ровно год, как я замужем за любящим и понимающим меня человеком. Дала себе слово, что все, что касается моей личной жизни, будет тайной».

Однако каких-либо подробностей более О.Расулова не озвучивала и лишь сейчас в своем интервью 1news.az официально подтвердила, что в скором времени впервые станет мамой и предоставила эксклюзивные снимки.

«У меня были причины не говорить о личной жизни в последний год. Я стала объектом критики для некоторых людей, но мне приятно, что большинство меня поддержало, я читала каждый комментарий поддержки. Но насколько люди стали грубыми, что, не понимая женщину, мечтающую о ребенке, не зная о ее проблемах, длящихся более 15 лет, распространяют свои грязные мысли и винят – насколько это правильно? И делается это, когда женщина беременна. Не боитесь Бога? Неужели их не волнует то, что и с их семьей может произойти подобное? Знаменитость разве не человек? В ее жизни все всегда должно быть как по маслу?

Да, моя личная жизнь всегда была на виду, но я дала себе слово, что такого больше не будет. В целом, я никогда не делилась своими проблемами со зрителями, но почему-то моя личная жизнь всегда была в центре внимания. И это нормально, но если пишут все верно и говорят верно, но, к сожалению, происходит не так.

Я создала семью, я беременна и не даю интервью, так как из-за некоторых представителей СМИ и ведущих, я перенесла большой стресс. Не зная о моих проблемах, они писали и раздували новости. Но они должны осознавать, что такие же проблемы могут быть и у них.

Да, я нервничала, плакала, расстраивалась, но никому ничего не ответила, так как дала себе слово. И не отвечу и сейчас, просто хочу поделиться тем, что происходит со мной сейчас и желаю каждой женщине стать матерью, Бог в помощь. Храни Бог всех детей» - отмечает О.Расулова в интервью 1news.az, делясь эксклюзивными фотографиями, представленными ниже.

Обращаясь же к представителям СМИ, О.Расулова просит более не задавать ей вопросов о личной жизни, а говоря о пользователях соцсетей, актриса заявила следующее: «Будьте внимательнее, выказывая свое мнение о ком-либо или когда пишите комментарии, старайтесь при этом не ломать душу, так как сами можете быть сломлены».

Фотосъемка беременной Оксаны Расуловой осуществлена фотографом Пери Арифгызы – в ходе съемок над образом будущей мамы работала стилист Нура Бабаева.

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Феликс Вишневецкий

Фото: Пери Арифгызы