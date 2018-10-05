Оксана Расулова впервые появилась на публике после рождения первенца – ФОТО

Азербайджанская актриса и танцовщица Оксана Расулова впервые после рождения сына появилась на публике, снявшись для одной из программ телеканала Xəzər.
Нижеприведенные снимки сделаны 4 октября – в комментариях к фотографиям О.Расулова отмечает, что поправилась, но уже начала худеть, а судя по Stories, первым мероприятием, в котором примет участие звездная мама, станет премьера фильма «Qaragöz», где она сыграла главную роль.
Отметим, что во время беременности О.Расулова не общалась с представителями СМИ и не появлялась в эфире азербайджанского ТВ, лишь изредка делая публикации в Instagram, в одной из которых рассказала о том, что тайно вышла замуж и безумно счастлива.
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Ф.В, Г.Р.
Фото: Instagram by @oksanarasulova