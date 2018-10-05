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Оксана Расулова впервые появилась на публике после рождения первенца – ФОТО

Сегодня в 15:05 ~ 1 минута на чтение 1054
Оксана Расулова впервые появилась на публике после рождения первенца – ФОТО

Азербайджанская актриса и танцовщица Оксана Расулова впервые после рождения сына появилась на публике, снявшись для одной из программ телеканала Xəzər.

Нижеприведенные снимки сделаны 4 октября – в комментариях к фотографиям О.Расулова отмечает, что поправилась, но уже начала худеть, а судя по Stories, первым мероприятием, в котором примет участие звездная мама, станет премьера фильма «Qaragöz», где она сыграла главную роль.

Отметим, что во время беременности О.Расулова не общалась с представителями СМИ и не появлялась в эфире азербайджанского ТВ, лишь изредка делая публикации в Instagram, в одной из которых рассказала о том, что тайно вышла замуж и безумно счастлива

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @oksanarasulova

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