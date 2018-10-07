Оксана Расулова впервые показала новорожденного сына и рассказала о его отце – ФОТО – ВИДЕО

На днях известная азербайджанская актриса и танцовщица Оксана Расулова впервые стала мамой – звезда родила сына, которого назвала Осман.

Беременность О.Расуловой активно освещалась в СМИ, обрастая всевозможными слухами – впервые на все вопросы, связанные с тайным замужеством, беременностью и рождением сына Османа, актриса ответила в программе «X Magazin», в анонсе которой впервые показала новорожденного малыша.

Часть беременности О.Расулова провела в Турции, но большее время, будучи беременной, находилась в родительском доме в городе Дивичи – напомним, что в период беременности она не появилась ни в одном телевизионном эфире и не дала ни одного интервью азербайджанским СМИ.

«Я столкнулась со шквалом критики и оскорблений в сети, когда вышла новость о моей беременности, искусственном оплодотворении, о том, что ребенок незаконнорожденный. Новость была преподнесена так, как будто я какая-то инопланетянка. Как можно писать, говорить и думать о том, что при искусственном оплодотворении у ребенка нет отца. Насколько нужно быть недалеким, чтобы говорить подобное – просто загляните в Сеть и найдите информацию об этом процессе. И это говорили и писали не только подписчики в соцсетях, но и журналисты, и телевизионные ведущие. В течение 16 лет я не могла родить – не осталось врача, к которому я бы не обращалась, и когда, забеременев, столкнулась с критикой и оскорблениями, я очень огорчилась» - отмечает Оксана Расулова в интервью «X-Magazin», подчеркивая, что беременность стала для нее чудом.

Рассказала звездная мама и об отце сына Османа, с которым тайно создала семью и о котором ранее не говорила каких-либо подробностей: «Пишут, что я родила вне брака, ребенок незаконнорожденный – это не так. Я замужем и счастлива. Задают вопросы, почему я не делюсь снимками с мужем. Зачем? Раньше вся моя личная жизнь была всегда перед глазами, но это было раньше, сейчас такого не будет. Мой муж азербайджанский бизнесмен, который живет и работает в Турции, он был против моего участия и в этой программе, но я решила расставить все точки над «i» - рассказывает О.Расулова в своем интервью, обращаясь к СМИ быть более деликатными в публикациях о ее беременности и рождении сына.

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Ф.В.