Готовящаяся стать мамой Оксана Расулова возвращается на большой экран – ФОТО – ВИДЕО

Актриса и танцовщица Оксана Расулова снялась в главной женской роли в фильме «Qaragöz», премьера и запуск которого в прокат в азербайджанские кинотеатры состоится 18 октября.

О.Расулова является одной из самых востребованных актрис современного азербайджанского кинематографа, но в связи с беременностью она взяла определенный перерыв в съемках – в октябре будущая мама вернется на большой экран с комедией «Qaragöz», продюсером и режиссером которой является Орхан Мардан.

Отметим, что съемки проекта проходили в конце 2017 года, когда актриса еще не была в положении.

Авторы сценария - Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов, оператор - Эльман Алиев. Главные роли в проекте, помимо О.Расуловой, сыграли Эльмеддин Джафаров, Кебир Керимов, Зюмрюд Бадалова, Шамиль Сулейманов и другие.

«Мне было очень приятно и легко работать с Орханом Марданом и в целом со всей командой, занятой в данном проекте, который, я надеюсь, понравится и зрителям и станет одной из главных комедий года. На съемочной площадке после каждого дубля мы не могли остановиться от смеха, надеюсь, что и 80% зрителей точно будет смешно.

Женщин на съемочной площадке было очень мало, и ко мне как к главной героине команда относилась по особенному тепло, за что спасибо всем. С Эльмеддином Джафаровым я и ранее работала на съемках сериала «Bacanaqlar», и в «Qaragöz» мы отлично сработались. Всей задействованной в проекте команде желаю удачи и успеха», - отметила в интервью 1news.az Оксана Расулова, поделившись кадрами со съемок комедии.

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В.Ф., Э.Т.