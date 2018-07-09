МВД Азербайджана прокомментировало призывы провести акцию в поддержку террориста Юниса Сафарова

Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало усиленно распространяемые в соцсетях призывы провести 10 июля в Гяндже перед зданием Исполнительной власти несогласованную акцию в поддержку Юниса Сафарова, совершившего теракт – покушение на главу ИВ Гянджи Эльмара Велиева.

Как сообщил 1news.az руководитель отдела пресс-службы Министерства внутренних дел АР, полковник полиции Ильхам Бабаев, любые подобные незаконные, антиконституционные действия и акции будут решительно пресекаться сотрудниками полиции.

«Азербайджанская полиция стоит на страже общественного правопорядка, законности и защищает права и свободы граждан», - подчеркнул И.Бабаев.

Напомним, что 3 июля около 20:30 перед зданием ИВ Гянджи неизвестный человек выстрелил в Эльмара Велиева и его охранника Гасыма Ашбазова.

В результате оба получили ранения и были доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Нападавший – уроженец Гянджи Юнис Сафаров (1983 года рождения) - был оперативно обезоружен и задержан сотрудниками полиции прямо на месте преступления.

По факту Генпрокуратурой АР возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.3 («Покушение на убийство при исполнении потерпевшим служебных или общественных обязанностей»), 29, 120.2.7 («Покушение на убийство двух и более лиц») и 228 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») Уголовного кодекса Азербайджана.

Установлено, что Юнис Сафаров проходил боевую подготовку в Сирии, основной целью теракта было создание в Азербайджане исламского государства, подчиняющегося законам шариата, а также хаоса. Для этого путем убийства нескольких известных государственных деятелей он хотел насильно захватить власть, создавая панику, ажиотаж, хаос.

Тимур Рзаев

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