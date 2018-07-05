МВД разъяснило, откуда взялись травмы на теле Юниса Сафарова, совершившего покушение на главу ИВ Гянджи

Министерство внутренних дел прокомментировало распространенную в соцсетях информацию о том, что Юнис Сафаров, совершивший вооруженное нападение на главу Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева, якобы был подвергнут пыткам.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы МВД Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов, Юнис Сафаров действительно получил некоторые травмы.

«Но эти травмы были получены им при задержании, так как Юнис Сафаров оказал сотрудникам полиции активное сопротивление. Сотрудники полиции в рамках закона были вынуждены применить против него физическую силу и повалить на землю, чтобы обезоружить и обезвредить. Никаким пыткам Юнис Сафаров не подвергался», - подчеркнул Эхсан Захидов.

Напомним, что 3 июля около 20:30 перед зданием ИВ Гянджи неизвестный выстрелил в Эльмара Велиева и его охранника Гасыма Ашбазова.

В результате оба получили ранения и были доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Нападавший – уроженец Гянджи Юнис Сафаров (1983 года рождения) - был оперативно обезоружен и задержан сотрудниками полиции прямо на месте преступления.

По факту Генпрокуратурой АР возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.3 («Покушение на убийство при исполнении потерпевшим служебных или общественных обязанностей»), 29, 120.2.7 («Покушение на убийство двух и более лиц») и 228 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») Уголовного кодекса Азербайджана.

Следствие по делу поручено опытным сотрудникам специально созданной совместной оперативно-следственной группы Генпрокуратуры, СГБ и МВД.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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