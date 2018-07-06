Юнис Сафаров, стрелявший в главу ИВ Гянджи, проходил боевую подготовку в Сирии

Генеральная прокуратура Азербайджана, Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел АР обнародовали совместное заявление о ходе следствия по факту покушения на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

Как сообщает 1news.az, в заявлении говорится, что в ходе следствия установлено, что покушение, совершенное гражданином России Юнисом Сафаровым, является запланированным террористическим актом.

«Юнис Сафаров в 2016 году 8 месяцев жил в городе Гум Исламской Республики Иран, в этот период он вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым выезжал в Сирию, где проходил боевую подготовку в составе вооруженных формирований.

В 2017 году он вернулся в Азербайджан, в город Гянджа, и в июне того же года напал на сотрудника полиции, дежурившего в гянджинском филиале Kapital Bank, и, ударив его по голове тупым предметом, завладел пистолетом Макарова. После этого с целью убийства главы ИВ Гянджи Эльмара Велиева он в январе 2018 года стал следить за Эльмаром Велиевым. Его поведение вызвало подозрение сотрудника полиции, но Сафаров открыл огонь из пистолета, и, ранив сотрудника полиции, скрылся.

Расследование показало, что основной целью теракта Юниса Сафарова было создание в Азербайджане исламского государства, подчиняющегося законам шариата, а также хаоса. Для этого путем убийства нескольких известных государственных деятелей он хотел насильно захватить власть, создавая панику, ажиотаж, хаос.

С этой целью он от имени «Движения мусульманского единства» подготовил и отправил своим единомышленникам за рубежом видеообращение, которое планировал распространить, если теракт 3 июля в Гяндже окажется успешным.

В обращении Сафаров заявляет: «Я убил человека, который лишил трех детей их отца - Талеха Багирзаде, главу «Движения мусульманского единства», берите пример с этого поступка. Убивайте врагов ислама, власть в Азербайджане должно взять в свои руки исламское объединение» и призывает население Азербайджана к вооруженной борьбе против должностных лиц.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны три сообщника Сафарова, продолжаются мероприятия для задержания других сообщников», - говорится в заявлении, в котором подчеркивается, что против лиц, призывающих совершать теракты и насильно изменить конституционный строй Азербайджана, будут приниматься самые строгие меры в рамках закона.

Напомним, что 3 июля около 20:30 перед зданием ИВ Гянджи неизвестный человек выстрелил в Эльмара Велиева и его охранника Гасыма Ашбазова.

В результате оба получили ранения и были доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Нападавший – уроженец Гянджи Юнис Сафаров (1983 года рождения) был оперативно обезоружен и задержан сотрудниками полиции прямо на месте преступления.

По факту Генпрокуратурой АР возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.3 («Покушение на убийство при исполнении потерпевшим служебных или общественных обязанностей»), 29, 120.2.7 («Покушение на убийство двух и более лиц») и 228 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») Уголовного кодекса Азербайджана.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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