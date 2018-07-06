СМИ: Покушение на мэра Гянджи было совершено сторонником осужденного гаджи Талеха Багирзаде

В социальной сети Youtube размещено голосовое сообщение женщины, утверждающей, что она является супругой Юниса Сафарова, совершившего вооруженное нападение на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

Как сообщает 1news.az, в аудиозаписи, опубликованной Youtube-каналом «Канал 13», женщина объясняет мотивы преступления, совершенного ее супругом.

«Инцидент произошел не на почве личной мести из-за оскорбления сестры, потому что его сестра вот уже 9 лет как не живет в Азербайджане», - говорит она.

Женщина утверждает, что данный инцидент связан с религиозным фактором, так как у него не было никаких проблем с главой Исполнительной власти Эльмаром Велиевым.

«У Юниса было все, что нужно человеку. Дом, машина, юридическое образование. Однако что-то не позволяло ему спокойо сидеть дома. Он говорил, как я могу спокойно сидеть дома, когда гаджи Талех находится в заключении и не может встретиться со своими тремя детьми. Пусть все знают, что Юнис не сделал это ради своих личных целей», - сказала она.

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Следует отметить, что на данный момент невозможно подтвердить или опровергнуть принадлежность голоса на аудиозаписи жене Юниса Сафарова.

Напомним, что несколько лет назад в Гяндже была осуществлена операция по задержанию членов радикального движения «Мусульманское единство», у которых были обнаружены автоматы, ручные гранаты марки РГД-5, бронежилеты и книги – обращения лидера движения Талеха Багирзаде.

1news.az

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