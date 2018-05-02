Instagram подтвердил звездный статус AISEL – ФОТО 

Социальные сети помечают проверенные страницы знаменитостей и публичных личностей голубой «галочкой», которая свидетельствует о подлинности страницы, подтверждая звездный статус.

Очередной азербайджанской знаменитостью, подлинность страницы и звездный статус которой был официально подтвержден со стороны Instagram, стала представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2018» AISEL.

Напомним, что AISEL с песней «Х my heart» выступит под номером 1 в первом полуфинале «Евровидения 2018» 8 мая. Сценическую постановку для AISEL ставит греческий режиссер Фокас Евангелинос – именно он является постановщиком номеров победителей «Евровидения» Елены Папаризу и Димы Билана, а также знаковых в истории конкурса номеров Ани Лорак, Фарида Мамедова и Сергея Лазарева.

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В.Ф, Г.Р.