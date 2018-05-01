AISEL на дне рождения Филиппа Киркорова в Лиссабоне – ФОТО

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2018» певица AISEL стала гостьей на дне рождения Филиппа Киркорова, который он отпраздновал в столице Португалии.

«С днем рождения, мой любимый Филипп. Познакомившись с тобой лично, я была счастлива открыть для себя то, что ты не только невероятный артист, но и потрясающий человек. Желаю тебе всего самого лучшего, так как ты этого заслуживаешь», - отмечает AISEL в соцсети Instagram, делясь снимками с 51-летия короля российской эстрады.

AISEL и Филипп Киркоров

AISEL и Николай Рыбак

AISEL и постановщик ее конкурсного номера Фокас Евангелинос

AISEL и бек-вокалист Хуго Баптиста

AISEL и представители Молдовы на «Евровидении 2018» группа «Doredos».

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Ф.В, Г.Р.