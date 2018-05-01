AISEL рассказала о личной трагедии: «Мой муж скончался от рака…» - ВИДЕО – ФОТО

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2018» певица AISEL дала интервью сайту Wiwibloggs.com, в котором рассказала о потере любимого супруга.

«В моей жизни есть грустная история – муж скончался от рака, он был пианистом. Это был человек, который дал мне очень многое, привнес в мою жизнь много позитивной энергии. Супруг был старше меня на 12 лет – и в работе, и по жизни он был намного опытнее меня. Он дал мне очень многое не только как друг, но и как музыкант», - рассказывает AISEL в интервью сайту Wiwibloggs.com.

Отметим, что AISEL была замужем за директором Бакинского джаз центра, продюсером Международного Бакинского джаз фестиваля, джазовым музыкантом Эмилем Ибрагимом, который ушел из жизни, проходя курс лечения в Германии, в апреле 2011 года в возрасте 35 лет.

Ф.В, Г.Р.