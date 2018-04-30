AISEL: «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы мной гордились» - ФОТО – ВИДЕО

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2018» певица AISEL поделилась с поклонниками впечатлениями о первой конкурсной репетиции, прошедшей в Лиссабоне.

«Первая репетиция была отличной. Спасибо большое всем за позитивные отзывы. Мы очень много работали над этой постановкой и очень рады, что она вам понравилась. Спасибо моей самой удивительной на свете команде и Азербайджану, что выбрал меня. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы все мной гордились», - отмечает AISEL в Instagram.

Как прошла первая репетиция конкурсного номера «X my heart», можно увидеть в видеоролике и фоторепортаже, представленном для просмотра ниже.

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В.Ф, Г.Р.