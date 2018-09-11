Гаджи Шахин: Самобичевание и ему подобные деяния бросают тень на трагедию в Кербале - ВИДЕО

Гостем очередного выпуска программы «Sözün Düzü» на 1news.az TV стал имам мечети «Мешади Дадаш» гаджи Шахин Гасанлы.

Как сообщает 1news.az, передача была посвящена теме «Месяц Мухаррам, традиции и суеверия».

Гаджи Шахин Гасанлы в прямом эфире поделился мыслями по теме, ответил на вопросы пользователей Facebook.

Гаджи Шахин отметил, что в Азербайджане день Ашура широко отмечался даже в советское время. Несмотря на запреты и давление, траурные церемонии в связи с днем Ашура проводились во всех регионах нашей страны.

По его словам, традиция отмечать этот день имеет определенные причины:

«В первую очередь, это нам завещал Пророк (с) и его Ахли-Бейт. Иногда спрашивают: почему именно день Ашура, ведь этот мир покинули и сам Пророк, и другие имамы? Потому что в день Ашура произошла невиданная в истории трагедия. Именно в этот день проявилась сущность праведников и нечестивцев, выявилось, насколько прекрасны были одни и уродливы - другие.

Произошедшее в Кербале не было борьбой за власть, в истории религии это стало кульминацией борьбы между добром и злом. Посмотрите, сколько было войн за власть, большинство из них забыто, но о мучениках Кербалы помнят, по ним скорбят. По сути своей это было движение за реформирование».

Гаджи Шахин отметил, что в этот день люди приходят в мечети, чтобы отдать свой долг перед теми, кто принял мученическую смерть в Кербале.

«Часто спрашивают: если человек, проявив героизм, стал шехидом, для чего нужны траурные церемонии, ведь он и так попал в рай? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим его с двух аспектов. Во-первых, действительно, не стоит печалиться, если человек поднимается на вершину шехидства – это славная, героическая смерть. С другой стороны, шехидство – это общественный феномен. Если в сообществе есть шехид, то там присутствует насилие. Азербайджан отдает шехидов, потому что наши земли оккупированы, и люди становятся шехидами, защищая родную землю. То есть, шехидство – это свидетельство наличия насилия, агрессии.

Что произошло в день Ашура? Небольшая группа праведников были преданы мучительной смерти. Мы печалимся тому, что то общество было настолько упадочным, что спустя всего 50-60 лет после Пророка его внука подвергли мучительной гибели, тому, что безжалостно убили младенцев, тому, что оставили их без воды, что женщин угнали в рабство. Это была семья Пророка, и об этом нельзя забывать».

Гаджи Шахин подчеркнул, что этот вопрос не относится к конкретному течению Ислама, и те, кто так думает, ошибаются. Имам Хусейн – личность, любимая и уважаемая во всем мире.

Религиозный деятель отметил, что в Азербайджане исторически не было разногласий на почве религиозных течений.

«Представители всех течений поминают Имама Хусейна, день Ашура. Это действительно наше историческое достижение. Это не суеверие. Держать траур по Имаму Хусейну не противоречит сути Корана. Не каждая скорбь приводит к унынию. Траур по героям не есть свидетельство бессилия человека, но он освобождает его от эгоизма. Мы осуждаем печаль, подпитываемую нашим эгоизмом - например, если мы огорчаемся, видя чей-то успех. Величие траурной церемонии в том, что таким образом весь народ выражает свою любовь одному человеку».

Коснувшись организуемых в эти дни акций по сдаче донорской крови в Азербайджане, гаджи Шахин отметил, что подобные акции соответствуют духу Кербалы: «Человек сдает свою кровь, и тем самым дарит жизнь другим людям. Ведь Имам Хусейн тоже даровал свою кровь человечеству».

Он напомнил, что в фетве Совета казиев Управления мусульман Кавказа содержатся рекомендации относительно того, как должны проводиться религиозные обряды в месяц Мухаррам.

«Наша религия отвергает самобичевание, нанесение себе ран, ударов. Подобные деяния не приветствуются, ибо они бросают тень на то, что произошло в Кербале.

В Азербайджане, можно сказать, подобное уже не происходит. Я, к примеру, не видел, чтобы кто-то в Баку разбивал себе голову. Есть классическая форма плача, сопровождаемая постукиванием рукой по груди, и это воспринимается обществом нормально», - сказал гаджи Шахин.

По его словам, у каждого народа есть своя культура проведения траурных церемоний. Иногда бывают попытки исказить Ашуру чужими традициями, но они здесь не приживаются, ибо противоречат культуре, менталитету азербайджанского народа.

«Я призываю людей принять активное участие в акции по сдаче крови. Это – богоугодное дело, и соответствует духу Ашуры», - подчеркнул гаджи Шахин.

Ф.Багирова