Финал «Игры престолов» установил новый рекорд

Заключительный эпизод сериала «Игра престолов» установил абсолютный рекорд по просмотрам для канала HBO.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Deadline.com, в прямом эфире серию посмотрели 13,6 миллиона человек, а с учетом пересмотров и стриминговых платформ HBO GO и HBO Now данный показатель возрастает до 19,3 миллиона.

В целом же просмотры заключительного сезона «Игры престолов» по сериям распределились следующим образом:

- Эпизод 1. «Винтерфелл» - 17,4 миллиона.

- Эпизод 2. «Рыцарь Семи Королевств» - 15,9 миллиона.

- Эпизод 3. «Долгая ночь» - 17,8 миллиона.

- Эпизод 4. «Последние из Старков» - 17,2 миллиона.

- Эпизод 5. «Колокола» - 18,4 миллиона.

- Эпизод 6. «Железный трон» - 19,3 миллиона.

До выхода «Игры престолов» рекордсменом американского канала HBO долгое время оставался первый эпизод четвертого сезона сериала «Клан Сопрано», который в 2002 году посмотрели 13,4 миллиона человек.

Читайте по теме:

Свыше миллиона человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

Новый киноляп в финальном сезоне сериала «Игра престолов» - ФОТО

Фанаты «Игры престолов» пострадали из-за торговой войны США и Китая

В.Ф., Э.Т.