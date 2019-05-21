Финал «Игры престолов» установил новый рекорд

Заключительный эпизод сериала «Игра престолов» установил абсолютный рекорд по просмотрам для канала HBO.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Deadline.com, в прямом эфире серию посмотрели 13,6 миллиона человек, а с учетом пересмотров и стриминговых платформ HBO GO и HBO Now данный показатель возрастает до 19,3 миллиона.
В целом же просмотры заключительного сезона «Игры престолов» по сериям распределились следующим образом:
- Эпизод 1. «Винтерфелл» - 17,4 миллиона.
- Эпизод 2. «Рыцарь Семи Королевств» - 15,9 миллиона.
- Эпизод 3. «Долгая ночь» - 17,8 миллиона.
- Эпизод 4. «Последние из Старков» - 17,2 миллиона.
- Эпизод 5. «Колокола» - 18,4 миллиона.
- Эпизод 6. «Железный трон» - 19,3 миллиона.
До выхода «Игры престолов» рекордсменом американского канала HBO долгое время оставался первый эпизод четвертого сезона сериала «Клан Сопрано», который в 2002 году посмотрели 13,4 миллиона человек.
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В.Ф., Э.Т.