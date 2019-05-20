Новый киноляп в финальном сезоне сериала «Игра престолов» - ФОТО

19 мая в эфире канала HBO прошел показ заключительной серии финального сезона культового фэнтези сериала «Игра престолов».

В финальном эпизоде создатели проекта вновь допустили оплошность - поклонники «Игры престолов» обнаружили очередной киноляп в третьей подряд серии заключительного сезона сериала.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на The Verge, на этот раз в кадр попала пластиковая бутылка. Сначала пластиковую бутылку можно увидеть за ногой Сэмвела Тарли в сцене общего собрания, в ходе которого выбирается правитель Семи королевств, а затем бутылку можно заметить за ногами Давоса и Джендри.

Напомним, что ранее в финальном сезоне уже были обнаружены грубые киноляпы – стакан кофе на столе Дейенерис и правая кисть Джейме Ланнистера, потерянная героем еще в третьем сезоне и замененная на золотой протез.

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В.Ф., Э.Т.