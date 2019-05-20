1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Фанаты «Игры престолов» пострадали из-за торговой войны США и Китая

20 Мая, 2019 в 22:32 ~ 1 минута на чтение 501
Фанаты «Игры престолов» пострадали из-за торговой войны США и Китая

Китайская компания Tencent, которая владеет правами на показ «Игры престолов» и других программ американского телеканала HBO, оставила фанатов без финального эпизода сериала.

Об этом пишет журнал The Wall Street Journal.

Компания отменила показ в день выхода последней серии, 20 мая. Причиной назвали неполадки с сигналом, однако в HBO это опровергли и заявили, что никаких проблем с передачей данных не было. По мнению представителей телеканала, такое решение было принято из-за запрет китайских властей на трансляцию на фоне обострения торговых отношений КНР и США.

Торговые отношения США и Китая в мае 2019 года обострились на фоне ужесточения торговых ограничений. США увеличили пошлины на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов, Китай в ответ ввел тарифы на американские товары на сумму в 60 миллиардов долларов.

Lenta.ru

Telegram WhatsApp

501

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net