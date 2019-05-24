Федерация парусного спорта Азербайджана готовится к чемпионату Европы - ФОТО

Азербайджанская команда яхт класса Optimist примет участие в чемпионате Европы, который пройдет во Франции.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Федерации парусного спорта Азербайджана, в связи с этим в конце мая в турецком городе Измир пройдут учебно-тренировочные заплывы, в которых, помимо команды федерации, примут участие яхтсмены из Турции, Болгарии, Мальты и Греции. В ходе подготовки азербайджанские яхтсмены отточат свои навыки и умения, пополнят знания. Руководить тренировками будет тренер международного класса Вагелис Атземиан.

В заплывах примут участие члены команды Optimist - Кристина Керимова, Мурад Гаджизаде, Фидан Агазаде, Сахавят Азимов и Тимур Сикачевский, а также тренер Йылдыз Сейхун.

Напомним, что материальная база Федерации парусного спорта с 2014 года активно укрепляется, сформирован профессиональный тренерский корпус, привлечены новые спортсмены, созданы команды классов Optimist и Laser, тренируемые иностранными специалистами. К подготовке и тренировкам команды Федерации парусного спорта Азербайджана был привлечен тренер, профессионал мирового уровня Драган Гасик. Он 30 лет занимается тренерской деятельностью, является 6-кратным чемпионом мира и 4-кратным чемпионом Европы.

Только за последнее время команда Федерации парусного спорта Азербайджана успешно приняла участие в соревновании «Международная парусная регата на Кубок Каспия», прошедшем в Актау (Казахстан). В соревнованиях азербайджанские спортсмены завоевали многочисленные кубки и награды и были высоко оценены международными судьями. Так, наши юноши-яхтсмены заняли на соревнованиях 1-е и 3-е призовые места, а девочки-яхтсмены одержали победу, заняв 1-е, 2-е и 3-е призовые места.

Азербайджанская яхтсменка Кристина Керимова показала высокий результат на международных соревнованиях Easter Regatta, прошедших в Словении. На соревновании, в котором приняли участие 139 спортсменов, юная спортсменка заняла 4-е место, что является большим успехом.

Эти и подобные успехи стали возможны благодаря большому вниманию и поддержке, оказываемых Президентом Ильхамом Алиевым развитию спорта в Азербайджане.

Отметим, что возглавляет Федерацию парусного спорта Азербайджана директор Государственного морского агентства при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Гудрат Гурбанов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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