Азербайджанские яхтсмены показали высокое мастерство на соревнованиях в Европе - ФОТО

Азербайджанские команды яхт классов Laser и Optimist приняли участие в престижных международных соревнованиях 32-th Izola Spring Cup и Easter Regata, которые прошли в Словении 18-22 апреля.
Как сообщили 1news.az в пресс-службе Федерации парусного спорта Азербайджана, в соревнованиях приняли участие 450 спортсменов из 14 стран мира.
Перед началом соревнований под руководством тренера Драгана Гасика азербайджанские яхтсмены провели тренировки, так как соревнования в Словении являются важной частью подготовки азербайджанской команды к чемпионату Европы по парусному спорту.
В классе Optimist было проведено два соревнования, а в классе Laser – 3. Отличающиеся своим талантом и профессионализмом яхтсмены Айла Бабаева и Мурад Гаджизаде получили возможность соревноваться в «Золотой группе» с профессионалами высокого класса, что привлекло внимание и одобрение тренеров международного класса.
В классе Laser яхтсмены Исмаил Керимов и Мурад Аллахверди показали высокое мастерство на соревнованиях.
В Словении Азербайджане представляли 7 членов команды Optimist - Кристина Керимова, Айла Бабаева, Мурад Гаджизаде, Фидан Агазаде, Мурад Исмайлов, Сахавят Азимов, 2 члена команды Laser – Исмаил Керимов, Мурад Аллахверди, тренеры Йылдыз Сейхун и Тугче Субаши, помощник тренеров Антон Виляев и глава делегации Бурджу Алгон Джаоджанни.
Напомним, что материальная база Федерации парусного спорта с 2014 года активно укрепляется, сформирован профессиональный тренерский корпус, привлечены новые спортсмены, созданы команды классов Optimist и Laser, тренируемые иностранными специалистами. Совместно с Министерством образования АР к парусному спорту привлекаются дети и подростки 7-14 лет.
К подготовке и тренировкам команды Федерации парусного спорта Азербайджана был привлечен тренер, профессионал мирового уровня Драган Гасик. Он 30 лет занимается тренерской деятельностью, является 6-кратным чемпионом мира и 4-кратным чемпионом Европы. Успешное участие азербайджанских яхтсменов в международных соревнованиях и тренировках позволяет повышать уровень их подготовки, что является залогом будущих успехов.
Только за последнее время команда Федерации парусного спорта Азербайджана успешно приняла участие в соревновании «Международная парусная регата на Кубок Каспия», прошедшем в Актау (Казахстан). На соревнованиях азербайджанские спортсмены завоевали многочисленные кубки и награды и были высоко оценены международными судьями. Так, наши юноши-яхтсмены заняли на соревнованиях 1-е и 3-е призовые места, а девочки-яхтсменки одержали победу, заняв 1-е, 2-е и 3-е призовые места.
Азербайджанская яхтсменка Кристина Керимова показала высокий результат на международных соревнованиях Easter Regata, прошедших в Словении. На соревновании, в котором приняли участие 139 спортсменов, юная спортсменка заняла 4-е место, что является большим успехом.
Эти и подобные успехи стали возможны благодаря большому вниманию и поддержке, оказываемой Президентом Ильхамом Алиевым развитию спорта в Азербайджане.
Отметим, что возглавляет Федерацию парусного спорта Азербайджана директор Государственного морского агентства при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Гудрат Гурбанов.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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