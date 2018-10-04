6-7 октября в Баку состоятся соревнования парусных яхт на Кубок федерации.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Федерации парусного спорта Азербайджана, в соревновании примут участие яхты классов Laser и Optimist, а также будут продемонстрированы яхты класса Windsurf.

Напомним, что материальная база Федерации парусного спорта с 2014 года активно укрепляется, сформирован профессиональный тренерский корпус, привлечены новые спортсмены, созданы команды классов Optimist и Laser, тренируемые иностранными специалистами. К подготовке и тренировкам команды Федерации парусного спорта Азербайджана был привлечен тренер, профессионал мирового уровня Драган Гасик. Он 30 лет занимается тренерской деятельностью, является 6-кратным чемпионом мира и 4-кратным чемпионом Европы.

Эти и подобные успехи стали возможны благодаря большому вниманию и поддержке, оказываемых Президентом Ильхамом Алиевым развитию спорта в Азербайджане.

Отметим, что возглавляет Федерацию парусного спорта Азербайджана директор Государственного морского агентства при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Гудрат Гурбанов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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