Федерация парусного спорта Азербайджана провела в Баку  престижное соревнование – ФОТО

6-7 октября в Баку состоялись соревнования парусных яхт на Кубок федерации.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Федерации парусного спорта Азербайджана, в соревновании приняли участие яхты классов Laser и Optimist, а также были продемонстрированы яхты класса Windsurf.

Кроме того, в соревнованиях в классе Laser-standard приняла участие команда Xəzər яхтового спортивного клуба Каспийского морского пароходства.

Соревнование, прошедшее в сложных погодных условиях, завершилось успешно, вызвав большой интерес.

Победителями в классе Optimist стали представители Федерации парусного спорта Азербайджана:

1-е место - Омар Исмайлов; 2-е - Сахават Азимов; 3-е - Фидан Агазаде.

Победителями в классе Laser 4.7 стали:

1-е место - Исмаил Керимов; 2-е - Джавид Керимов; 3-е - Мурад Аллахверди.

Победителями в классе Laser Standart стали представители команды Xəzər:

1-е место - Михаил Протасов; 2-е - Тофик Абдуллаев; 3-е - Руслан Азизов.

Руководство проведением соревнований осуществляли спортивный координатор, судья Бурджу Алгон Джаоджанни, старший тренер в классе Optimist Йылдыз Сейхун, старший тренер в классе Laser 4.7 Тугче Субаши, старший тренер в классе Laser srandard Татьяна Сребная, помощники тренеров Александр Князев и Антон Виляев.

Напомним, что материальная база Федерации парусного спорта с 2014 года активно укрепляется, сформирован профессиональный тренерский корпус, привлечены новые спортсмены, созданы команды классов Optimist и Laser, тренируемые иностранными специалистами. К подготовке и тренировкам команды Федерации парусного спорта Азербайджана был привлечен тренер, профессионал мирового уровня Драган Гасик. Он 30 лет занимается тренерской деятельностью, является 6-кратным чемпионом мира и 4-кратным чемпионом Европы.

Только за последнее время команда Федерации парусного спорта Азербайджана успешно приняла участие в соревновании «Международная парусная регата на Кубок Каспия», прошедшем в Актау (Казахстан). В соревнованиях азербайджанские спортсмены завоевали многочисленные кубки и награды и были высоко оценены международными судьями. Так, наши юноши-яхтсмены заняли на соревнованиях 1-е и 3-е призовые места, а девочки-яхтсмены одержали победу, заняв 1-е, 2-е и 3-е призовые места.

Азербайджанская яхтсменка Кристина Керимова показала высокий результат на международных соревнованиях Easter Regatta, прошедших в Словении. На соревновании, в котором приняли участие 139 спортсменов, юная спортсменка заняла 4-е место, что является большим успехом.

Эти и подобные достижения стали возможны благодаря большому вниманию и поддержке, оказываемых Президентом Ильхамом Алиевым развитию спорта в Азербайджане.

Отметим, что возглавляет Федерацию парусного спорта Азербайджана директор Государственного морского агентства при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Гудрат Гурбанов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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