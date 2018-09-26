Досье дочери Огтая Ширалиева, ставшей министром в России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил министром культуры Подмосковья Нармин Ширалиеву.

1news.az представляет досье Нармин Ширалиевой, являющейся дочерью министра здравоохранения Азербайджана Огтая Ширалиева.

Н.Ширалиева родилась в Баку в 1974 году, окончила отделение международной журналистики Московского государственного института международных отношений. Свободно владеет английским и французским языками.

С 1995 года начала активно работать в российских СМИ, публикуя материалы на культурологические темы.

В 1997 году начала работу на государственном телеканале «Культура». Работала в качестве корреспондента, обозревателя, ведущей информационных выпусков и интервью в программе «Худсовет» в эфире телеканала «Культура».

В 1997 году Нармин Ширалиева вышла замуж за известного режиссера Евгения Гинзбурга. 10 февраля 1999 года у пары родился сын - Александр.

Была удостоена премий «Золотая лира», премии мэра Москвы в области журналистики, а также благодарности президента РФ за заслуги в развитии отечественного телерадиовещания, культуры и многолетнюю плодотворную работу.

Осенью 2013 года перешла на работу в администрацию губернатора Московской области на должность советника по культуре Московской области.

В первый год работы инициировала, подготовила и провела ряд крупных культурных проектов в Московской области, в частности, таких как фестиваль искусств «Времена года в Подмосковье», Фестиваль театров малых городов России, фестиваль «Подмосковные вечера с Чайковским», акции «Первый зритель», «Подмосковная афиша столичных театров», «Русский балет в Новом Иерусалиме», «Фестиваль стола».

В 2016-2017 годах под кураторством Нармин Ширалиевой в Московской области были запущены новые масштабные фестивальные проекты.

Впервые в сотрудничестве с Московской Епархией Русской православной церкви был проведен музыкальный фестиваль «Русская опера у стен монастыря». На качественно новом уровне развития был представлен Международный фестиваль искусств П.И.Чайковского в Клину. Яркой театральной инициативой стал «Фестиваль губернских театров – Летний сезон Станиславского».

Одним из самых успешных проектов в рамках Губернаторской программы «Наше Подмосковье» стал фестиваль Игоря Бутмана «Джазовые сезоны в Горках Ленинских», аудитория которого с каждым годом становится все значительнее, а сам фестиваль завоевывает лидерские позиции в рейтинге музыкальных событий года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.