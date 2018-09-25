Нармин Ширалиева назначена министром культуры Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил министром культуры Подмосковья Нармин Ширалиеву.

Нармин Ширалиева с 2013-го года работала в администрации губернатора Московской области в должности советника по культуре в ранге министра.

По ее инициативе осуществлялось ряд крупных культурных проектов в Московской области, в частности, таких, как фестиваль искусств «Времена года в Подмосковье», Фестиваль театров малых городов России, фестиваль «Подмосковные вечера с Чайковским», акции «Первый зритель», «Подмосковная афиша столичных театров», «Русский балет в Новом Иерусалиме», «Фестиваль стола» и др.

Нармин Ширалиева родилась в Баку, окончила отделение международной журналистики Московского государственного института международных отношений. Свободно владеет английским и французским языками.

АЗЕРТАДЖ