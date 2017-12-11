Dado пытается спасти брак с Натаван Хабиби: «Мы делаем все, чтобы сохранить нашу семью» - ФОТО

Рэпер Dado (Саид Алиев) сделал очередное официальное заявление в связи с разводом с популярной певицей Натаван Хабиби, опубликовав в Instagram нижеприведенное обращение к СМИ и поклонникам.

«С сегодняшнего дня прекращаю все разговоры. Я заставил Натаван сделать заявление о разводе, хотя она не хотела этого. Между нами произошла серьезная проблема, мы не смогли совладать с эмоциями. Хоть я и заставил ее сделать заявление, но не думал, что она напишет обо всем. Мы оба очень упрямые. Натаван не хотела, чтобы кто-то знал о разводе. Все произошло по моей вине.

Надеюсь, что когда-нибудь мы помиримся. Но если не помиримся, это не значит, что мы должны закрыть глаза на то, что говорят вокруг. Не допущу подобного. Спасибо тем, кто любит и не любит нас. Вы открыли глаза на все – кто друг, а кто враг сразу стало ясно.

Это судьба. Сейчас мы делаем все, чтобы сохранить нашу семью, несмотря на то, что находимся вдали друг от друга. Все остальное - пустые разговоры, которым не стоит верить.

Я – мужчина, и разговор о продажности за деньги меня может только рассмешить. Фиктивный брак, подкупленный жених, свадьба назло кому-то и т.д. Все как в кино. Жаль, что семейно не можем посмеяться над происходящим.

Никто не знает, что может произойти с ним или близкими людьми завтра. Но у всего бывает конец, и моему терпению тоже пришел конец. Тема закрыта. Помолчите и дайте нам решить проблему. Не нужно что-то ежедневно выдумывать. Если мы разведемся или не разведемся, вы все узнаете. Ваши разговоры никак не влияют на наши проблемы, так как мы хорошо знаем друг друга, но огорчают наших родных. А мы этого не хотим», - отмечает Dado в Instagram, желая всем любить и быть любимыми.

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Ф.В, Г.Р.