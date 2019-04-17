Богатейшие люди Франции делают щедрые пожертвования на восстановление сгоревшего Нотр-Дама - ФОТО

Один из главных символов французской столицы – Собор Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошел пожар, продолжает оставаться на страницах ведущих мировых СМИ.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля – огонь уничтожил две трети кровли, крышу, шпиль и часы, пострадали соборные витражи.

«Мы знали, как построить этот собор 800 лет назад, мы улучшали его на протяжении веков. Мы отстроим его вместе, обратившись для этого к величайшим талантам Франции. Мы восстановим Нотр-Дам», - заявил президент Франции в своем комментарии СМИ, говоря о пожаре, подчеркнув, что старт сбора средств на восстановление собора начнется 16 апреля.

И на сегодняшний момент, как сообщает 1news.az со ссылкой на Businessinsider.com, на данную благую цель уже пожертвовано около 730.000.000 долларов (более 645.000.000 евро), о чем более подробно читайте в материале далее.

Первым взнос на восстановление сделал глава компании Kering, в портфель которой входят Gucci, Yves Saint Laurent и Alexander McQueen, супруг голливудской актрисы Сальмы Хайек Франсуа-Анри Пино, пожертвовавший 100.000.000 евро (113.000.000 долларов).

Вслед за ним о пожертвовании в 200.000.000 евро (226.000.000 долларов) заявил французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, являющийся одним из богатейших людей планеты, чье состояние оценивается в 81 млрд евро. Отметим, что Б.Арно приходится свекром российской супермодели Натальи Водяновой, вышедшей замуж за его сына Антуана Арно, в браке с которым она родила двух сыновей.

Затем о пожертвовании в размере 200.000.000 евро (226.000.000 долларов) заявила еще одна богатейшая французская семья Беттанкур-Майерс и группа L'Oréal .

Пожертвованием от французского нефтяного гиганта Total, возглавляемого Патриком Пуянне, стала сумма в размере 100.000.000 евро (113.000.000 долларов).

Один из крупнейших банков Франции Crédit Agricole также пообещал в своем заявлении во вторник пожертвовать 5.000.000 евро (5.600.000 долларов).

Генеральный директор компании FIMALAC Марк Ладре де Лашарьер жертвует на восстановление собора сумму, равную 10.000.000 евро (11.300.000 миллионов долларов).

Председатель и главный исполнительный директор французской компании Bouygues Мартин Буиг вместе с братом Оливером сделали пожертвование равное 10.000.000 евро (11.300.000 миллионов долларов).

Крупнейшая в мире корпорация наружной рекламы JCDecaux также пожертвовала на восстановление Собора Парижской Богоматери 10.000.000 евро (11.300.000 миллионов долларов).

Один из крупнейших французских финансовых конгломератов в Европе Societe Generale заявил о пожертвовании в размере 10.000.000 евро (11.300.000 миллионов долларов).

Генеральный директор компании Apple Тим Кук также заявил о пожертвовании на восстановление католического собора, однако сумма, которую возглавляемая им компания выделит на реставрацию, не оглашается.

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В.Ф, Г.Р.