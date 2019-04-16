Супруг-миллиардер актрисы Сальмы Хайек пожертвовал 100.000.000 евро на восстановление Нотр-Дама – ФОТО

Французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино пожертвовал 100 миллионов евро на реставрацию Собора Парижской Богоматери, пострадавшего от сильного пожара 15 апреля.

Огонь уничтожил две трети кровли, крышу, шпиль и часы собора, пострадали соборные витражи - на данный момент пожар в католическом соборе полностью потушен и, как пишут зарубежные СМИ, по оценкам экспертов, реставрация здания может занять от пяти до нескольких десятков лет.

«Это трагедия, которая задевает всех французов. Все хотят как можно скорее восстановить эту драгоценность нашего общего наследия. Мы с отцом решили немедленно выделить из фондов компании Artemis 100.000.000 евро, чтобы участвовать в усилиях, необходимых для полной реконструкции собора», — говорится в заявлении миллиардера, опубликованном сайтом Sky News.

Отцом Франсуа-Анри Пино является видный французский коллекционер произведений современного искусства Франсуа Пино, а супругой миллиардера – голливудская звезда Сальма Хайек. Подчеркнем, что супруг С.Хайек Франсуа-Анри Пино является главой компании Kering, в портфель которой входят Gucci, Yves Saint Laurent и Alexander McQueen.

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В.Ф, Г.Р.