Свекор-миллиардер модели Натальи Водяновой сделал щедрое пожертвование на восстановление Нотр-Дама – ФОТО

Вслед за семьей французских бизнесменов Пино, которая выделила 100 миллионов евро в помощь сгоревшему собору, еще одна известная французская семья намерена сделать щедрое пожертвование.

Напомним, что огонь уничтожил две трети кровли, крышу, шпиль и часы собора, пострадали соборные витражи - на данный момент пожар в католическом соборе полностью потушен и, как пишут зарубежные СМИ, по оценкам экспертов, реставрация здания может занять от пяти до нескольких десятков лет.

Семья французского бизнесмена Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) выделят 200.000.000 евро на восстановление собора Нотр-Дам-де-Пари, пострадавшего от пожара.

«Семья Арно и группа LVMH выражает свою солидарность и объединяется, чтобы помочь восстановить этот необыкновенный собор, который является символом Франции, ее наследия и французского единства», - говорится в заявлении Б.Арно, опубликованном в ведущих французских СМИ.

Бернар Арно - французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, являющийся одним из богатейших людей планеты, чье состояние оценивается в 81 млрд евро.

Отметим, что Б.Арно приходится свекром российской супермодели Натальи Водяновой, вышедшей замуж за его сына Антуана Арно, в браке с которым она родила двух сыновей.

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В.Ф, Г.Р.