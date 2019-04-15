В соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар

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В одной из главных достопримечательностей Парижа - соборе Нотр-Дам-де-Пари - вспыхнул пожар.

На многочисленных видео, размещенных в Twitter, заметны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма.

В настоящее время часть собора закрыта лесами. Там шли реставрационные работы.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Возгорание может быть потенциально связано со строительными работами, отмечает агентство со ссылкой на пожарных. Причина возгорания уточняется.

РИА Новости