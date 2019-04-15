В соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар

В одной из главных достопримечательностей Парижа - соборе Нотр-Дам-де-Пари - вспыхнул пожар.
На многочисленных видео, размещенных в Twitter, заметны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма.
В настоящее время часть собора закрыта лесами. Там шли реставрационные работы.
Информации о пострадавших в результате инцидента нет.
Возгорание может быть потенциально связано со строительными работами, отмечает агентство со ссылкой на пожарных. Причина возгорания уточняется.
РИА Новости