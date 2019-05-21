Billboard посвятил статью Чингизу Мустафаеву, чья песня «Truth» ворвалась в мировой чарт iTunes - ФОТО - ВИДЕО

Чингиз Мустафаев с песней «Truth», написанной болгаро-австрийским музыкантом Бориславом Милановым, занял седьмое место на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», финал которого состоялся 18 мая в Израиле.

В десятку лучших Ч.Мустафаев попал с результатом в 297 баллов – 197 азербайджанский исполнитель получил от профессионального жюри стран-участниц конкурса, а 100 баллов певцу принесло голосование телезрителей.

Свое участие в «Евровидении-2019» Ч.Мустафаев называет удивительным путешествием, открывшем ему новые горизонты – данное музыкальное путешествие не осталось незамеченным со стороны всемирно известного еженедельного американского журнала Billboard, посвященного мировой музыкальной индустрии.

Издание опубликовало на своем сайте статью о «Евровидении-2019», выделив 12 главных фаворитов конкурса, которым пророчили возможную победу, в число которых входил и представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев. В статье вкратце рассказывается история участия Азербайджана в конкурсе «Евровидение», приведена биографическая справка об артисте и отмечается, что Ч.Мустафаев мог бы принести победу Азербайджану в конкурсе в этом году, так как его песня «Truth» - одна из немногих, которая может стать международным хитом.

О том, что «Truth» становится международным хитом, свидетельствует и тот факт, что конкурсный хит Ч.Мустафаева ворвался в мировой чарт iTunes, где в данный момент занимает 25-ю позицию – примечательно, что после финального выступления артиста на «Евровидении» трек совершил скачок в чарте, поднявшись на 85 строчек вверх.

Из конкурсных хитов в мировом хит-параде iTunes, помимо Ч.Мустафаева, представлены победитель конкурса Дункан Лоуренс с песней «Arcade» (5-е место), представитель Италии Mahmood и его хит «Soldi» (15-е место), швейцарец Люка Хани с песней «She Got Me» (17-е место) и швед Джон Лундвик с хитом «Too Late For Love» (23-е место). Песня Сергея Лазарева «Scream» не входит в TOP-50 мирового iTunes и располагается на 87-й позиции в чарте.

У себя в Instagram Stories Ч.Мустафаев также представил статистику iTunes по песне «Truth» по странам – как оказалось, наиболее популярен хит азербайджанского артиста в Швеции, где песня занимает 4-ю позицию; примечательно, что песня популярна и в Армении (96-е место).

Отметим, что Ч.Мустафаев и азербайджанская делегация вернулись с конкурса «Евровидение-2019» в Баку – в своем интервью Общественному телевидению глава делегации Усния Магеррамова заявила следующее: «Думаю, что все согласятся с тем, что Чингиз был достоин лучшего места. Но это - конкурс и самое главное, что Азербайджан на нем был представлен достойно, таким талантливым человеком, как Чингиз Мустафаев».

Мурад Ариф, комментировавший «Евровидение-2019» на ITV, отметил, что попадание в десятку - это отличный результат, подчеркнув, что надеется в будущем на еще лучший результат на конкурсе для Азербайджана.

«Мне очень сложно говорить, так как я переполнен чувствами и эмоциями, скажу, что иностранцам все очень понравилось», - рассказал в своем интервью Общественному телевидению Ч.Мустафаев.

Отметим, что Чингиз Мустафаев с песней «Truth» выступит на международном музыкальном фестивале «Жара-2019» - певец примет участие в открытии фестиваля 25 июля.

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Ф.В., Э.Т.