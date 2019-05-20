Стало известно, какое место Чингиз Мустафаев занял во втором полуфинале «Евровидения-2019» - ФОТО - ВИДЕО

Официальный сайт международного песенного конкурса «Евровидение-2019» опубликовал подробные результаты голосования профессионального жюри и телезрителей в двух конкурсных полуфиналах и финале.

По завершении «Евровидения-2019», победителем которого стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade», конкурсный сайт опубликовал подробную таблицу голосования трех конкурсных дней – двух полуфиналов и финала, состоявшегося на прошлой неделе.

Азербайджан на конкурсе представлял Чингиз Мустафаев с песней «Truth», написанной болгаро-австрийским музыкантом Бориславом Милановым – по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей в финале Азербайджан занял 7-е место с результатом в 297 баллов. Как оказалось, Ч.Мустафаев попал в пятерку лучших по результатам голосования во втором полуфинале, в котором он принял участие 16 мая. Представитель Азербайджана набрал 103 балла от профессионального жюри и 121 балл от телезрителей и в итоге с результатом 224 балла стал пятым во втором полуфинале.

Отметим, что в ходе озвучивания результатов голосования в полуфиналах прошедшие в финал конкурсанты называются в неопределенном порядке вне зависимости от количества набранных ими голосов.

Как видно из таблицы, представленной ниже, наивысший балл (12 баллов) по результатам голосования телезрителей пришел из России; 10 баллов Ч.Мустафаев получил из Румынии и по 8 - из Молдовы и Швеции. А зрители из Литвы, Нидерландов, Австрии, Великобритании, Дании и Албании отдали Азербайджану по 7 баллов. 6 баллов пришли от Норвегии и Латвии, а 5 баллов отдали зрители из Хорватии и Северной Македонии. Четверку за «Truth» Ч.Мустафаев получил от зрительской аудитории конкурса в Швейцарии, Германии, Италии и Мальте, а тройку - от Ирландии.

Что касается результатов голосования профессионального жюри во втором полуфинале, то наивысший балл (10 баллов) Азербайджан получил от Албании и Латвии, 8 баллов Ч.Мустафаеву поставило жюри из Северной Македонии и Литвы. Мальта, Хорватия, Румыния и Великобритания отдали Азербайджану 7 баллов, Молдова, Норвегия, Австрия и Италия - 6 баллов. Пятерку Азербайджан получил от ирландского жюри, а четверку - от России. Три балла поставила Германия, а 1 балл пришел от жюри Нидерландов, Дании и Швеции.

Также на сайте доступны и результаты голосования азербайджанских телезрителей и профессионального жюри, в состав которого вошли Рашад Гашимов, Тунзаля Агаева, Ульвия Кенуль, Ялчин Джаббаров и Эмин Усейнов.

Как телезрители, так и профессиональное жюри наивысший балл (12 баллов) во втором полуфинале отдали России, которую на конкурсе «Евровидение-2019» представлял певец Сергей Лазарев с песней «Scream» - более подробная информация о голосовании Азербайджана во втором конкурсном полуфинале доступна для просмотра ниже.

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В.Ф., Э.Т.