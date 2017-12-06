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Азербайджанская долма признана нематериальным культурным наследием человечества - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 13:42 ~ 1 минута на чтение 4620
Азербайджанская долма признана нематериальным культурным наследием человечества - ФОТО – ВИДЕО

Традиция приготовления азербайджанской долмы признана одним из элементов нематериального культурного наследия человечества.

Решение было принято в среду на 12-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия UNESCO, которая с 4 по 9 декабря проходит на южнокорейском острове Чеджу.

«Название традиции [приготовления долмы] происходит от тюркского слова «doldurma», что значит «наполнять/начинять». Эта традиция распространена по всему Азербайджану и считается главным блюдом национальной кухни во всех регионах, различаясь по методике, технике и ингредиентам от региона к региону», - говорится в сообщении на сайте UNESCO.  

Также отмечается, что основа всех разновидностей долмы заключается в том, что виноградные листья или овощи начиняют мясным фаршем с луком, рисом и специями.

В общей сложности на сессии UNESCO в Южной Корее рассматриваются 34 новые заявки на включение в Cписок нематериального культурного наследия человечества UNESCO. Среди них различные популярные обычаи и формы творчества, передаваемые из поколения в поколение.

Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества насчитывает на сегодняшний день 365 элементов в 108 странах.

Азербайджан представлен в Списке такими образцами культурного наследия азербайджанского народа, как мугам, ашугское творчество, игра на таре, искусство изготовления лаваша, ковроткачество, праздник Новруз.

 
 
 
 

Елена Остапенко, Э.Т.

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