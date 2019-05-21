Актер, сыгравший в «Игре престолов» роль Робина Аррена, поразил соцсети своим преображением - ФОТО

19 мая на канале HBO завершился показ культового фэнтези-сериала «Игра престолов», основой для которого стал цикл романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и огня».

Финальный сезон, а особенно 5-й и 6-й эпизоды, вызывал резонанс среди поклонников проекта, ожидавших иного итога любимого сериала и активно подписывающих петицию с требованием переснять заключительный сезон – под петицией уже подписались 1 400 000 человек.

И если одна часть поклонников требует иного финала, то другая активно обсуждает в социальных сетях трансформацию бразильского актера Лино Фасиоля, сыгравшего в «Игре престолов» роль Робина Аррена, которого мать продолжала кормить грудью, даже когда он был подростком.

До заключительной серии зрители видели актера в третьем сезоне, и лишь спустя пять сезонов Л.Фасиоль в роли Аррена вновь вернулся в культовый проект, снявшись в одной из ключевых сцен шестого эпизода, которая была посвящена собранию, на котором выбирают нового правителя Семи Королевств.

Как выглядел актер в третьем сезоне «Игры престолов», на тот момент ему было 9 лет, и как похорошел к его финалу (в июле актеру исполнится 19 лет), смотрите на фотографиях, представленных для просмотра ниже.

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В.Ф., Э.Т.