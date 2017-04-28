Решение ПАСЕ о возвращении Турции под политический мониторинг по причине якобы несоответствия внутриполитических процессов в этой стране европейским стандартам, продолжает оставаться в центре внимания турецкого и азербайджанского экспертного сообществ.

Решение крайне несправедливое и незаслуженное, которое наряду с известными фактами давления и вмешательства во внутренние дела Азербайджана, является яркой иллюстрацией того, что в последнее время в европейских законодательных органах проявляются тенденции к исламофобии и нетерпимости, что в корне противоречит провозглашенным самой же Европой ценностям. Не является ли все это показателем полного нивелирования этих ценностей институтами, которые призваны, по логике вещей, стоять на их страже?

С этим и рядом других вопросов мы обратились к депутату Милли Меджлиса, члену азербайджанской делегации в ПАСЕ Севиндж Фаталиевой.

- Севиндж ханум, прежде всего, хотелось бы узнать Ваше мнение об одиозном решении в отношении Турции. Как Вы думаете, что может за ним стоять?

- Решение, принятое на этой сессии ПАСЕ в отношении Турции, конечно же, является показателем кризиса в самой организации, поскольку эта страна является одним из ее основателей и всегда занимала в ней активную позицию, постоянно вела конструктивный диалог по постановке и решению каких-то проблем.

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И сегодня Турция является как бы спасательным кругом для Европы, поскольку поток рвущихся туда мигрантов останавливается именно в Турции. Но и сама Турция, находясь на пороге новых демократических веяний, сегодня как никогда нуждается в поддержке европейского сообщества. И в этот момент, вместо поддержки, отворачиваться от страны и пытаться дискредитировать ее в глазах мирового сообщества, предотвращать попытки турецких властей к усовершенствованию системы [управления], улучшению ситуации в самом обществе - все это показывает на то, что определенные круги, которые создают погоду в этой организации, сегодня ведут работу против Турции. Безусловно, это неприемлемо.

Решение ПАСЕ было очень несправедливым, поскольку сейчас, на данном этапе Турция заслуживает совсем другого отношения и совершенно иного подхода к сотрудничеству.

- Создается впечатление, что в ПАСЕ, в том же Европарламенте, возможно, опасаются усиления развивающихся демократий, применяя санкции к ним, а не к тем, которые их действительно заслуживают.

- На протяжении продолжительного времени мы наблюдаем как ПАСЕ, когда определенные страны, подчеркну, определенные, находясь на пороге или в процессе каких-то событий, направленных на дальнейшее развитие, создает искусственные проблемы, организуя различные обсуждения. Появляются какие-то доклады, выявляя некие якобы негативные моменты в этих государствах. Члены азербайджанской делегации не раз такое наблюдали. Подобное имело место и в отношении нашей страны, или, например России, которая фактически изолирована от этой организации.

И если мы говорим о принципах справедливости, демократии, которые являются основополагающими в этой организации, то почему все эти обсуждения, решения носят избирательный характер?

Если на самом деле эта структура следует тем ценностям и догмам, которые отражены в ее Уставе и ради которых она существует и функционирует, то почему - и мы не раз поднимали этот вопрос – Армения, оккупировавшая азербайджанские территории, сейчас не находится под санкциями, почему не изолируется от этой организации и никакие рычаги воздействия на армянское правительство не применяются?

Или, возьмем, к примеру, прошедшие в Армении выборы, которые, как известно, сопровождались грубыми нарушениями и были далеки от демократии - почему этот вопрос не выносится в повестку дня?

Фото: Парламентские выборы в Армении

Можно перечислить еще ряд других негативных событий, проблем, которые не поднимались и не освещались в ПАСЕ.

Но наряду с этим мы видим, как Турция, которая пытается помочь Европе, и сама ищет поддержки, сегодня осуждается и снова подвергается мониторингу. Это абсолютно недопустимо и, безусловно, свидетельствует о том, что есть определенные силы, которые регулируют повестку дня, настроения в этой организации, и подходят к обсуждению и включению в повестку каких-то вопросов избирательно.

- Севиндж ханум, как Вы считаете, за 16 лет членства в ПАСЕ, с чем чаще всего сталкивался Азербайджан – со справедливым отношением или предвзятым подходом?

- Действительно, Азербайджан уже 16 лет является полноправным членом этой организации. То, о чем мы сейчас говорим – это, безусловно, определенные подводные камни, подводные течения.

Но если брать организацию в целом, ее руководство, и каждую страну в отдельности, то конечно, за этот период, и за годы независимости Азербайджана в целом у нас сложились достаточно дружеские, довольно хорошие отношения как, в основном, с каждой страной в отдельности, так и с организацией в целом. Азербайджан принимает участие в решении определенных вопросов, является одним из самых активных членов Совета Европы. И сегодня мы говорим о равноправном сотрудничестве.

Да, мы встречаемся с предвзятым отношением, с несправедливыми заявлениями, порой несправедливыми решениями. Но не будем забывать ряд важных моментов - Совет Европы признал факт оккупации азербайджанских территорий армянскими вооруженными силами.

Не так давно был заслушан доклад об экологической ситуации в Нагорном Карабахе и близлежащих районах. То есть, безусловно, положительные тенденции также имеют место.

Мы признаем, что бывает предвзятое отношение, но нам прекрасно известно и то, откуда дует ветер. И мы знаем, что это позиция не самой организации, не определенных представленных в ней государств, а депутатов, личностей, которые служат кругам, не приемлющих развития Азербайджана и его положения в ассамблее.

- Вообще, нынешняя весенняя сессия ПАСЕ выдалась крайне скандальной – в первый же день имела место попытка выразить вотум недоверия президенту ПАСЕ, затем - вопрос о расследовании коррупционных дел внутри ассамблеи и непосредственно СЕ, то же решение по турецкому мониторингу. Не показывает ли это, на Ваш взгляд, наличие в организации серьезных проблем?

- Эту сессию действительно можно назвать экстраординарной, поскольку в повестку были включены вопросы, которые никогда ранее не поднимались. Были вопросы, связанные с коррупционными моментами, вотумом недоверия к президенту ПАСЕ. На моей памяти, за все время нашего участия в ПАСЕ не было такого, чтобы деятельность президента была бы подвергнута сомнению, и доверие к нему выносилось бы на обсуждение.

Фото: Президент ПАСЕ Педро Аграмунт

Дело в том что, безусловно, меняются тенденции, политическая атмосфера как в Европе, так и в отдельных странах. И сегодня вопросы, которые возникают, - все они требуют новых рычагов, новых механизмов управления.

Эта сессия показала, что ПАСЕ находится на пороге определенных изменений. Жизнь не стоит на месте, происходят процессы в политике, в общественной жизни, и, возможно, в этой организации тоже должна иметь место динамика. Точно так же, как и в других европейских структурах, поскольку поднимаются вопросы, которые не регулируются в правовом русле, не опираются на правовую базу.

Необходимо домыслить, принять какие-то изменения, которые, возможно, станут способом решения определенных проблем, потому что то, что сейчас происходит в отношении президента ПАСЕ, то давление, которое на него оказывается – это, безусловно, не вмещается ни в какие правовые рамки.

- И последний вопрос. В последнее время в повестках и решениях ПАСЕ проглядываются тенденции к исламофобии. Как Вы думаете, что могут сделать представленные в организации мусульманские государства, в том числе, Азербайджан и Турция для того чтобы эти веяния сошли на нет, и реформирования ассамблеи в целом?

- Опять же мы говорим о кризисе – как политического, так и вызванного исламофобией и ксенофобией. Эти темы всегда обсуждались в этой организации.

Но сейчас вопросы, связанные с исламофобией и ксенофобией являются одними из приоритетных для обсуждения в этой организации, потому что ситуация в Европе, различных других странах, в том числе, связанная с миграцией, с конфликтами - все это приводит к искажению, если мы говорим о толерантности, самого этого понятия.

Азербайджан - страна, известная в мире как центр мультикультурализма, вобравшая в себя и европейские, и исламские ценности, сегодня, безусловно, может показать Европе пример мирного сосуществования различных религий и культур.

И, безусловно, Азербайджан это уже делает. В том числе, и здесь – на уровне выступлений, доведения до европейского сообщества информации о политике мультикультурализма, которая проводится в стране по инициативе и под руководством главы государства, программах Центра мультикультурализма, деятельности Госкомитета по работе с религиозными образованиями.

Царящая в стране атмосфера мультикультурализма, проводимая государством политика в этом направлении - все это доводится до наших европейских коллег как пример того, что мирное сосуществование различных религий и культур вполне возможно.

Беседовала Ф.Багирова