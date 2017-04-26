Вчера Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла воистину странное и не совсем понятное решение – вернуть Турцию «под политический мониторинг».

«В переводе» с языка европейского права это означает, что страна вновь будет находиться под усиленным наблюдением ассамблеи, а два ее докладчика будут регулярно посещать Турцию и проводить встречи с членами турецкого Кабинета, депутатами, оппозицией и представителями гражданского общества страны. По итогам каждой «инспекции» будет готовиться отчет о политической ситуации в стране.

Европейская «справедливость»

Доклад «Функционирование демократических институтов в Турции» с приложенной к ней резолюцией, подготовленный докладчиками ПАСЕ по стране Марианной Микко и Ингеборгой Годскесен, был рассмотрен ассамблее в ходе весенней сессии в Страсбурге.

«Ассамблея хотела бы укрепить и активизировать мониторинг событий в Турции и ее диалог по этому вопросу со всеми силами в стране. Чтобы обеспечить рассмотрение глубокой озабоченности в отношении уважения прав человека, демократии и верховенства права, Ассамблея постановила возобновить процедуру мониторинга в отношении Турции, пока имеющиеся вопросы не будут удовлетворительно решены», - говорится в принятой резолюции.

ПАСЕ призывает Турцию как можно скорее снять чрезвычайное положение, введенное в стране после попытки госпереворота в июле 2016 года, поскольку она «потрясена социальными последствиями мер, осуществляемых в рамках ЧП». Структура выражает «глубокую озабоченность в связи с масштабом чисток в центральной администрации, судебной системе и многих других госучреждениях».

Также ассамблея выступает за освобождение арестованных парламентариев, «если они не были осуждены после справедливого судебного процесса, организованного с гарантиями надлежащего процесса».

Вот, собственно, суть принятого доклада. Но здесь привлекает внимание интересная и очень примечательная деталь – документ, рассматриваемый в отношении такого крупного государства, как Турция, принимался в почти полупустом зале - в заседании участвовала только половина депутатов.

Такая, мягко говоря, несправедливость, не могла остаться незамеченной. Ответ Анкары не замедлил себя ждать.

Турецкий министр по делам ЕС и главный переговорщик Омер Челик, назвав решение структуры исторической ошибкой для ПАСЕ и Совета Европы в целом, заявил, что после того как Турция, выйдя из-под мониторинга в 2004 году, реализовала ряд важнейших реформ, указанное решение является незаслуженным и крайне несправедливым.

«Несмотря на нелегкий период - ожесточенную борьбу с террором, Турция предоставила убежище огромному количеству мигрантов. Она сделала то, чего не смог сделать весь остальной мир. Она честно выполняет долг перед человечеством, а мир продолжает хранить молчание, - сказал Челик. – За все это Турция заслуживает большей благодарности».

«А то, что сегодня происходит, говорит о том, что нашу страну пытаются изолировать вместо того, чтобы выполнять свои обязательства», - подчеркнул он.

«Нечестное слово»

Здесь нелишним будет напомнить о турецко-европейском соглашении о реадмиссии, согласно которому Турция взяла на себя весь груз миграционного потока, распахнув свои двери для 3 млн беженцев из Сирии и Ирака.

Объем средств, направляемых на их содержание, перевалил далеко за $10 млрд. За это время в Турции родились сотни тысяч сирийских детей. Безусловно, бремя тяжелое даже для страны с очень сильной экономикой.

Европа обещала помочь деньгами – 6 млрд евро до 2019 года, половину из которых - до июля 2016 года. Однако объем выделенных ЕС средств составил всего 725 млн евро (плюс 550 миллионов от Верховного комиссариата ООН по делам беженцев).

Более того, Брюссель прельстил Анкару исполнением ее заветного желания - возобновления переговоров о вступлении Турции в ЕС и введения для турецких граждан безвизового режима во всех странах Евросоюза.

Но обещания эти, скрепленные подписями официальных лиц 28 европейских стран, пока остаются только на бумаге. Обещанные деньги Европа выделяет «в час по чайной ложке», а визы для турецких граждан, не говоря уже о членстве в ЕС, продолжают оставаться для Анкары несбыточным сном, который она видит вот уже без малого 55 лет.

«Я тебя тоже нет»

Ждать еще столько же Турция не намерена, и в случае отсутствия прогресса в переговорах, вполне может пересмотреть планы по членству в ЕС.

«Анкара пересмотрит свою позицию по вступлению в ЕС, если страна будет вынуждена еще дольше ожидать решения по этому вопросу, а также если сохранится нынешняя враждебная настроенность некоторых стран-членов», - заявил президент Эрдоган вчера в интервью Рейтер.

«Вам нужна такая страна, как Турция - иная страна, государство, символизирующее иную еру. Страны-члены ЕС, однако, похоже, не осознают того, что это сделало бы их очень сильными. А им сложно принять мусульманскую страну, - сказал он. – Но если они нечестны с нами, мы вынуждены искать выход. Почему мы должны еще ждать?!»

Что касается резолюции ПАСЕ, продолжил Эрдоган, то это сугубо политический шаг, который не признается Анкарой и не имеет для нас никакого значения. «Мы не обращаем внимания на такие документы. Было и прошло», - сказал он, не преминув провести параллели между ситуацией в Турции и ведущих европейских государствах.

«Как же так может быть - во Франции режим ЧП, введенный после теракта, унесшего жизни 15-20 человек, продолжается уже полтора года. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет в условиях ЧП.

Так почему же Париж не сталкивается с такими же решениями в отношении Анкары?.. А период объединения двух Германий, когда с государственной службы были выдворены более 500 тысяч человек? Разве в то время кто-то критиковал меры немецких властей? Нет!».

Риторические, но вполне резонные вопросы.

«Жандарм Европы»

Но, как бы то ни было, доклад принят – за него проголосовали 113 парламентариев, «против» выступили 45 депутатов, еще 12 воздержались. Всего на заседании присутствовали 170 депутатов. Просто для справки: общая численность «депутатского корпуса» ПАСЕ составляет 318 человек.

Что же происходит? Неужели ПАСЕ стремится уподобиться Европейскому парламенту, уже давно «прославившемуся» своими предвзятыми и несправедливыми решениями, часто принимаемыми по политическим мотивам и вне установленных процедур, и еще чаще – в отношении мусульманских государств, в том числе Азербайджана?

Неужели указанные европейские структуры и иже с ними превращаются в некий «закрытый христианский клуб», вход в который «чужакам» запрещен?

Что касается конкретно мониторингов ПАСЕ – опыт показывает, что в большинстве случаев они служат интересам конкретных кругов в качестве инструмента давления на независимые государства и удара по их национальным интересам.

За примерами далеко ходить не надо: возьмем те игры в «политзаключенных» с Азербайджаном или небезызвестный мониторинг Кристофера Штрассера – разве это не было явным показателем попытки политического давления?

Между тем, за 16 лет членства Азербайджана в ПАСЕ, эта структура не предприняла ни одного действенного шага для обеспечения верховенства международного права в вопросе карабахского урегулирования. Напротив, проводимая европейскими кругами политика была направлена исключительно на реабилитацию агрессорской политики Армении и закрепление оккупации Нагорного Карабаха.

За все это время Азербайджан, поступательно проводивший политику, направленную на европейскую интеграцию, сталкивался только с постоянным давлением, грубым вмешательством во внутренние дела страны, двойными стандартами и кампанией клеветы и очернения.

И что при таком прямо скажем агрессивном подходе может предложить Европа Азербайджану, Турции, да и другим мусульманским государствам?

Мы обратились с этим вопросом к председателю комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, главе азербайджанской делегации в ПАСЕ Самеду Сеидову.

«Начну с решения по Турции. Если говорить в целом, то оно необъективное, не отражающее реалии, направленное конкретно на разрыв отношений Турции и Европы, несущее в себе исламофобские элементы, и спровоцированное силами, заинтересованными в дестабилизации обстановки не только в Турции, но больше в самой Европе. То есть, это силы, нацеленные на конфронтацию.

С этой точки зрения комментировать это решение очень просто, потому что оно показало – открыто, без всяких прикрас – насколько глубок кризис внутри европейского общества, насколько сильны в нем, как это парадоксально ни звучит, тенденции к конфронтации, радикализму, исламофобии, и в том числе, даже антисемитизму.

Поэтому неслучайно турецкая делегация сегодня заявила о прекращении своей активности на этой сессии ПАСЕ и покинула ее, потому что по-другому реагировать на такого рода документы просто невозможно.

На документ, в котором PKK – известная всем как террористическая организация – не признается таковой, в котором попытка государственного переворота не интерпретируется как таковая, в котором с первой страницы по последнюю – огромное количество субъективных, абсолютно не соответствующих реалиям турецкой жизни, турецкого общества, выражений – по-другому реагировать попросту невозможно.

Но это не только вопрос Турции, это вопрос самого европейского пространства, и в частности, ПАСЕ.

Посмотрите, в понедельник начинается сессия, и происходит практически попытка свержения действующего председателя ПАСЕ, несмотря на то, что он приносит свои извинения в связи со своим визитом в Сирию, причем приносит их трижды – и Бюро, и политическим партиям, и на Большой парламентской ассамблее. Несмотря на это, осуществляется попытка фактически сменить руководство ПАСЕ.

Тут же после этого принимается абсолютно необъективное решение по Турции. Вслед за ним – решение о создании абсолютно придуманного, высосанного из пальца вопроса о расследовании коррупционных дел внутри ПАСЕ, да и внутри самого Совета Европы.

Все это направлено только на одно – на создание новой, разделительной среды между развивающимися и стремящимися к демократическому устройству обществами и, к сожалению, теми, которые хотят построить, как вы правильно сказали «закрытый христианский клуб», вход в который будет открыт только в том случае, если вы абсолютно полностью, без всякой критики, без всякого своего разнообразия и своей истории и культуры примете то, что вам навязывают.

Этого не может быть, и я думаю, что сегодняшние события в Совете Европы являются показателем того, что если эта организация не сможет найти в себе силы и работать так, чтобы объединять всех, то она, скорее всего, не сможет дальше продолжать свою деятельность.

Я думаю, что нынешняя сессия вскрыла все огромное количество давно наболевших вопросов, и с этой точки зрения она чрезвычайно интересна, полезна для того чтобы понять, где, на каком уровне находится эта организация, которая, к сожалению, провозглашая ценности демократии, прав человека, верховенства закона, теперь не может защитить ни верховенство закона, ни права человека, ни распространять демократию».

Ф.Багирова