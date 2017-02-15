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Шоу-Бизнес

Джамала: «У меня в команде уже есть азербайджанец, будет и армянка» - ВИДЕО 15.02.2017 11:22

Звездная наставница проекта «Голос країни» певица Джамала сделала в эфире шоу заявление о намерении помирить азербайджанский и армянский народы.

На очередном слепом прослушивании в украинском «Голосе» выступила певица из Еревана Эва Восканян, на голос которой обернулась народная артистка Украины, победительница «Евровидения 2016» Джамала, в команде которой армянская исполнительница продолжит участие в проекте.

«У меня есть шанс помирить два народа, которые в ссоре 20 лет. У меня в команде уже есть азербайджанец, и будет сейчас армянка. Они же вообще не разговаривают друг с другом. Может это будет такой миротворческий проект», - отметила Джамала во время эфира шоу «Голос країни», выходящего на украинском канале «1+1».

Напомним, что ранее в проекте «Голос країни» успешно прошел слепое прослушивание азербайджанец Джавид Мамедов, который продолжит свое участие в шоу в команде Джамалы.

Джамала (Сусанна Алимовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Кыргызстан). Отец — Алим Айярович Джамаладинов, крымский татарин, мать — Галина Михайловна Тумасова, армянка.

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Ф.В, Г.Р. 

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