Азербайджанец Джавид Мамедов принял участие в слепом прослушивании седьмого сезона шоу «Голос країни», являющегося официальным украинским лицензионным аналогом всемирно известного проекта «The Voice».

В ходе слепого прослушивания Дж.Мамедов спел песню «Cancion del mariachi», полюбившуюся многим в исполнении Антонио Бандераса в фильме «Отчаянный» - на голос певца обернулась победительница международного песенного конкурса «Евровидение 2016», народная артистка Украины Джамала, в команде которой Джавид Мамедов продолжит участие в проекте «Голос країни».

Общаясь с наставниками шоу, Дж.Мамедов рассказал, что он родом из города Гянджа и работает слесарем в локомотивном депо, но при этом хочет связать свою жизнь с музыкой.

По просьбе Джамалы Джавид Мамедов исполнил азербайджанскую народную песню «Küçələrə su səpmişəm», во время исполнения которой народная артистка Украины вышла на сцену и подпевала певцу – как это было, можно увидеть в ролике, приведенном ниже.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.