После эфира очередного выпуска шоу «Голос країни» азербайджанец Джавид Мамедов, успешно прошедший слепое прослушивание, стал одним из самых обсуждаемых персонажей в социальных сетях в этот понедельник.

Успех на слепом прослушивании слесарю локомотивного депо из Гянджи принесло исполнение песни «Cancion del mariachi» - на голос Дж.Мамедова обернулась победительница международного песенного конкурса «Евровидение 2016» Джамала, в команде которой он продолжит свое участие в проекте «Голос країни».

По просьбе Джамалы Дж.Мамедов также исполнил азербайджанскую народную песню «Küçələrə su səpmişəm», во время исполнения которой звезда «Евровидения 2016» присоединилась к певцу на сцене.

«Я никогда не занимался вокалом», - заявил в эфире украинского ТВ слесарь Дж.Мамедов, подчеркнув при этом, что любит свою работу, но чувствует, что ему следует продолжить заниматься музыкой.

Джавид Мамедов не только поет, но и сочиняет музыку, выставляя свои работы на канале в YouTube – ниже представлены как авторские песни покорившего украинский «Голос» азербайджанского певца, так и cover-версии известных хитов, исполненные им.

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Ф.В, Г.Р.