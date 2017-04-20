Один из основных кандидатов в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен считает, что лучшим решением нагорно-карабахского конфликта было бы присоединение Нагорного Карабаха к Армении.

Об этом она сказала в интервью изданию Nouvelles d’Arménie на французском языке, передает армянский новостной сайт Panorama.

По ее словам, административные границы бывшего СССР слишком быстро и без всякого переосмысления стали международно-признанными границами.

«Однако вместо независимости, было бы лучше, если бы Армения и Азербайджан пришли к согласию вокруг присоединения Карабаха к Армении», - сказала французский политик.

В преддверие президентских выборов во Франции, с учетом наличия большой и влиятельной армянской общины, участники президентских выборов предпринимают активные попытки привлечь на свою сторону данный сегмент электората.

Ранее в интервью этому же изданию другой кандидат в президенты Франсуа Фийон – представляющий крупнейшую оппозиционную партию «Республиканцы» - обвинил Азербайджан в попытке «отобрать Карабах силой».

По его словам, конфликт возник после того, как Сталин фактически отнял Карабах у Армении и присоединил к Азербайджану.

Помимо карабахской тематики, из уст французских политиков звучат также обещания в случае победы на президентских выборах, приложить активные усилия по международному признанию т.н. «геноцида армян» в Османской империи.

1news.az