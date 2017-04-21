В предвыборной атмосфере кандидаты в президенты Франции идут на любые шаги и делают сверхобещающие заявления только для того, чтобы заполучить дополнительные голоса избирателей.

Такого мнения придерживается азербайджанский политолог, профессор Западного университета Фикрет Садыхов. Так он прокомментировал вчерашнее заявление ведущего кандидата в президенты Франции, лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, придерживающейся крайне правых взглядов.

В интервью изданию Nouvelles d’Arménie Ле Пен накануне заявила, что считает «лучшим решением нагорно-карабахского конфликта присоединение Нагорного Карабаха к Армении». По ее словам, административные границы бывшего СССР «слишком быстро и без всякого переосмысления» стали международно признанными границами.

Анализируя заявление французского политика, Фикрет Садыхов отметил, что армяне во Франции в своем большинстве – влиятельные люди, которые занимают серьезные позиции как в общественно-политической, так и в финансово-экономической сферах.

На фото: кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен

«Ле Пен понимает, что пренебрегать сейчас ничем нельзя, делая все, чтобы заручиться поддержкой армянского населения, в первую очередь финансово влиятельных кругов, которые в определенной степени определяют предвыборный климат в стране», - сказал Фикрет Садыхов в интервью 1news.az.

«Не представляю, сколько нужно заплатить тому или иному кандидату, чтобы он заявил о том, что часть территории одного государства нужно присоединить к другому государству, к которому она не имеет никакого отношения», - подчеркнул политолог и добавил, что это не первый случай, когда армянская диаспора оплачивает популистские движения.

Ранее также в интервью Nouvelles d’Arménie другой кандидат в президенты Франсуа Фийон – представитель крупнейшей оппозиционной партии «Республиканцы» - обвинил Азербайджан в попытке «отобрать Карабах силой». По его словам, конфликт возник после того, как «Сталин фактически отнял Карабах у Армении и присоединил к Азербайджану».

На фото: кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон

Французские политики нередко выступают с обещаниями в случае победы на президентских выборах приложить усилия для международного признания т.н. «геноцида армян» 1915 года.

«Не сомневаюсь, что кандидаты в президенты во Франции – образованные и грамотные люди и понимают, какая территория какому государству принадлежит, - сказал Фикрет Садыхов. - Поэтому Нагорный Карабах, видимо, используется сейчас больше как предвыборная фишка, чтобы любыми способами занять главный пост в стране».

Политолог, однако, полагает, что в случае победы ни Ле Пен, ни другие кандидаты не станут настаивать на реализации своих предвыборных обещаний.

«Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, посредником, которому доверили беспристрастное решение многолетнего конфликта вокруг Нагорного Карабаха. И даже если кандидат в президенты симпатизирует одной из сторон конфликта, в качестве главы государства он или она будут вынуждены занять более беспристрастную позицию», - сказал он.

Как пример Фикрет Садыхов привел президентские кампании в Соединенных Штатах: Барак Обама во время предвыборной гонки обещал добиться признания т.н. «геноцида армян», однако после вступления в должность смягчил позицию, и армянская диаспора так и не дождалась признания.

Многочисленные популистские обещания звучали и от Дональда Трампа во время его президентской кампании. Наиболее яркими среди них было намерение возвести стену на границе с Мексикой, выслать из США всех нелегальных мигрантов, вывести Америку из Транстихоокеанского партнерства, а также найти «жесткий подход» к Китаю.

Победа Ле Пен для Франции

Марин Ле Пен – младшая дочь основателя партии «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена – лидирует в опросах общественного мнения. За нее готовы проголосовать около четверти французов, что практически гарантирует ей выход во второй тур. Первый тур состоится уже в это воскресенье, 23 апреля.

Ле Пен выступает против «исламизации Европы», предлагает сократить соцвыплаты для иностранцев, отказаться от евро и вернуться к франку, приостановить действие Шенгенского соглашения, а в перспективе провести референдум о выходе из Евросоюза.

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«Будем объективны: у Марин Ле Пен достаточно высокие шансы стать главой государства, и хотя она идет нос к носу с более молодым кандидатом Эмманюэлем Макроном, политического опыта у нее больше, она умеет привлечь к себе избирателей за счет своих ярких выступлений и провокационных заявлений», - сказал Фикрет Садыхов.

На фото: политолог Фикрет Садыхов

Ее победа откроет новую страницу в истории современной Франции, убежден Ф.Садыхов. В частности, будут предприняты новые шаги в деле укрепления взаимоотношений с Россией.

«Известна позиция Ле Пен по Крыму: она фактически признает Крым российским, призывая другие страны последовать тому же примеру. Она также является сторонницей «Брексита по-французски», - сказал политолог.

«Все эти серьезные факторы, которые могут изменить внутриполитическую атмосферу в самой Франции, отразятся на общеевропейской политике, на взаимоотношениях с Россией и исламским миром», - подытожил он.

Елена Остапенко, Э.Т.