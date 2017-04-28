Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась публикациями в азербайджанских СМИ по делу гражданина РФ, азербайджанца Дильгама Аскерова, который находится в плену у армян.

Захарова показывает зубы

Свое возмущение она выразила в ответ на вопрос азербайджанского журналиста, который попросил ее предоставить дополнительную информацию о судьбе захваченного армянами азербайджанца, являющегося, кстати, гражданином Российской Федерации.

Однако вразумительного ответа от Захаровой наш коллега не дождался.

Вместо этого ему пришлось выслушать порцию оскорблений, высказанных к тому же не ему лично, а в адрес всей азербайджанской журналистики.

В общем, возмутило госпожу Захарову то, что СМИ нашей страны раскритиковали отношение МИД РФ к проблеме Дильгама Аскерова.

Тут уместно напомнить, что ранее материалы о судьбе этого азербайджанца в МИД РФ назвали «пропагандистской шумихой», что и вызвало возмущение азербайджанской общественности и органов СМИ.

«Я читала эти статьи в азербайджанских СМИ. Это не статьи с анализом или критикой, это просто хамские материалы. И после этого вы просите нас предоставлять более подробную информацию? Да после таких статей даже общаться не хочется, честно вам говорю», - сказала Захарова на брифинге в четверг, говоря [напоминаем] о судьбе гражданина России азербайджанского происхождения.

«Мы открыты для СМИ, но хамить никто не разрешал», — сказала она, обращаясь к московскому корреспонденту агентства АПА.

На комментарий журналиста о том, что он представляет лишь свое издание, а не все азербайджанские СМИ, Захарова попросила передать ее слова всем коллегам.

«Это не журналистская работа, это хамство. Не могу охарактеризовать это иначе, - сказала она. - Одно дело информировать общественность, другое – постоянно использовать проблемные вопросы для разжигания неприязни между двумя народами и странами».

По нашему мнению, кто в данном случае разжигает неприязнь между народами – вопрос риторический. Однако обо всем по порядку.

Разговор из подворотни

Возможно, подобный стиль общения госпожи Захаровой и стал для кого-то сюрпризом, но не для нас.

Каждый, кто следит за публикациями этого дипломата в социальных сетях, хорошо знаком с ее резким тоном общения, как говорится, на грани фола.

Однако оскорбительное обобщение в отношении СМИ соседней страны, да еще и на официальном брифинге МИД России – это уже какой-то совершенно новый, можно сказать беспрецедентный случай в истории работы дипломатических органов с журналистами.

Как известно, дипломаты всегда славились способностью сгладить даже самые резкие и неудобные вопросы, ведь они по праву считались мастерами ведения переговоров.

А дипломатический этикет сам по себе подразумевает в том числе и умение грамотно обмениваться информацией, тщательно взвешивая каждое сказанное слово, ведь в основе его лежит принцип «международной вежливости» - т.е. совокупности общепринятых в международной практике правил этикета, почтительности и уважения. И не имеет никакого значения с кем ты говоришь в этот момент – главой государства, коллегой или журналистом.

Грубый тон, тыканье и уж тем более оскорбления – далеко не лучший способ донести свою точку зрения до собеседника. А брифинг МИД не место для базарных разборок.

Напротив, лучше говорить спокойно, без эмоций, и тогда тебя обязательно услышат. Непонимание этих прописных истин означает незнание азов дипломатии.

Возможно, подобного рода риторика и способна принести определенные дивиденды в глазах какой-то публики, но вряд ли она поспособствует развитию отношений между Россией и Азербайджаном, ведь каждое заявление госпожи Захаровой, сказанное в официальной обстановке, фактически приравнивается к позиции представляемого ею государственного органа.

Всему, как говорится, есть место и время.

Использовать крепкие словечки в адрес азербайджанских журналистов Захарова может, скажем, у себя на кухне в беседе с друзьями. Например, с теми, с кем она солидарна «душой и сердцем».

Сердцем с армянами

Однако, похоже, эта сердечная солидарность теперь является краеугольным элементом ее официальных заявлений, ведь никак иначе столь агрессивную риторику в адрес Азербайджана объяснить не получается.

Для тех, кто пропустил совершенно другую ипостась Марии Захаровой, напомним, что в день очередной годовщины армян по событиям 1915 года в Османской империи, она написала в собственном профиле в Facebook «душещипательный» пост.

«24 апреля – День памяти жертв геноцида армян. Кто-то не признает название «геноцид», кто-то подвергает сомнению число жертв, дискутирует «было – не было». Российская Госдума еще в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа в 1915–1922 годах на его исторической родине – в Западной Армении. В нескольких минутах от здания ООН в НЙ расположена армянская церковь. Зашла. Сердцем сегодня с армянским народом, где бы мы все ни находились», - написала она.

Сопоставляя эти два совершенно разных по стилистике и настроению заявления, приходишь к выводу, что резкий тон Захаровой является не просто проявлением ее своеобразного стиля, но и проистекает из, мягко говоря, не совсем объективного отношения к любому вопросу, имеющему прямое или косвенное отношение к Армении.

Иначе, как оправдать использование ею выдуманного термина «Западная Армения» в отношении территории суверенной Турецкой Республики?..

В завершение этого материала хотелось бы посоветовать уважаемой споуксвумен российского МИД тщательнее выбирать выражения и, по возможности, быть предельно вежливой в обращениях, адресованных к азербайджанским журналистам и общественности.

Говоря на понятном ей языке – убедительно просим уважаемую Марию следить за базаром и не вынуждать нас на симметричные ответы.

1news.az