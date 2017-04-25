Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала накануне свое личное мнение касательно событий в Османской империи 1915 года, которые армяне называют «геноцидом».

«24 апреля – День памяти жертв геноцида армян. Кто-то не признает название «геноцид», кто-то подвергает сомнению число жертв, дискутирует «было – не было». Российская Госдума еще в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа в 1915–1922 годах на его исторической родине – в Западной Армении», - написала Захарова на своей странице в Фейсбуке.

Судя по статусу, Мария Захарова находится в Нью-Йорке, так как пишет: «В нескольких минутах от здания ООН в Нью-Йорке расположена армянская церковь. Зашла. Сердцем сегодня с армянским народом, где бы мы все ни находились».

В многочисленных комментариях под статусом Марии Захаровой разгорелся спор между сторонниками и противниками применения термина «геноцид» по отношению к событиям 1915 года. Армянским пользователям напомнили о зверствах, которые были совершены армянскими вооруженными силами во время нагорно-карабахской войны, в частности, геноцид мирного населения азербайджанского города Ходжалы в 1992 году.

Отметим, что Армения настаивает на том, что в результате т.н. «геноцида» в 1915 году в Османской империи погибли полтора миллиона армян. Турция считает эту цифру завышенной и объясняет гибель армян реалиями военного времени. Согласно историческим данным, во время Первой мировой войны армянское население Османской империи вело борьбу на стороне Антанты против военного блока Тройственный союз, в который входила Османская Турция.

Турция неоднократно предлагала Армении открыть архивы и предоставить всю информацию, которую они содержат, на рассмотрение международных специалистов и ученых-исследователей в этой сфере. Армения инициативу игнорирует, предпочитая требовать у всего мира признания «геноцида» на основе заявлений современников.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2014 году впервые принес соболезнования потомкам армян, погибших на территории Османской империи. При этом он подверг критике власти Армении, которые, по его словам, превращают эту тему в предмет политического конфликта.

Елена Остапенко