USD1.9068
EUR2.0511
RUB0.0321
Brent55.54
WTI53.18
Золото1 198.69
S&P 500 Index2 298.37
Nikkei 22519 351.24
Политика

Начинается этап великого возвращения - ФОТО 26.01.2017 13:00

Джоджуг мерджанлинцы приветствуют Распоряжение Президента Азербайджана.

Как уже сообщалось, Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, освобожденное от оккупации, будет восстановлено. В рамках предстоящей работ, связанных с восстановлением села, для строительства на первом этапе 50 индивидуальных домов, здания школы и соответствующей инфраструктуры первоначально выделено четыре миллиона манатов.

Село Джоджуг Мерджанлы - единственный населенный пункт Джебраильского района, освобожденный от оккупации. Это село было оккупировано армянами в октябре 1993 года. Однако мужественные сыны и патриоты Азербайджана не позволили, чтобы их родной край оставался долго под оккупацией. В ходе успешной горадизской операции, осуществленной нашей армией 5 января 1994 года под руководством великого лидера Гейдара Алиева и вписанной в нашу недавнюю военную историю как освободительное сражение, за одну ночь вместе с нашими 22-мя селами было освобождено от оккупации также село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, армяне были изгнаны из этого села.

Спустя 22 года - в апреле 2016-го Азербайджанская армия, дав достойный ответ провокации армян, вписала еще одну славную страницу в нашу историю. В результате успешной контрнаступательной операции, проведенной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, были освобождены от оккупации гектары наших земель, в том числе высота Лелетепе. Это также усилило безопасность жителей Джоджуг Мерджанлы. Прибытие главы государства на высоту Лелетепе, его встреча с нашими солдатами, стоящими на страже наших земель, подняли их боевой дух. Распоряжение Президента Ильхама Алиева о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района пришлось по душе не только жителям этого села, но и всем джебраильцам.

Житель села Джоджуг Мерджанлы Мухаммед Мисиров: Значительную часть своей жизни я провел в селе Джоджуг Мерджанлы. Уже примерно 25 лет, как мы находимся далеко от Джоджуг Мерджанлы. Услышав, что господин Президент подписал Распоряжение о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы, я очень обрадовался. Поверил в то, что наш Президент подпишет еще много подобных Распоряжений, освободит наши оккупированные земли, и мы все возвратимся в наши родные края.

Житель села Азер Аббасов: Очень обрадовался, что Распоряжением Президента село Джоджуг Мерджанлы будет восстановлено. Мы давно мечтали о сегодняшнем дне. Мы приветствуем это решение главы государства. Вместе с тем, мы выражаем ему признательность за претворение в жизнь нашей мечты. Ждем, что под руководством нашего Президента будет освобожден не только село Джоджуг Мерджанлы, но и другие наши оккупированные территории, и на этих землях будут построены и восстановлены наши дома.

Житель села Сади Фархадов. Распоряжение господина Президента вызвало у нас большое воодушевление. Мы с нетерпением ждем возвращения в свое родное село. Для нас не может быть большего счастья. В то же время, благодаря этому Распоряжению мы убедились в том, что и другие наши оккупированные земли будут освобождены под руководством Верховного Главнокомандующего.

Депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов: Распоряжение главы государства дает основание говорить о том, что этап великого возвращения начался. До сих пор в Джоджуг Мерджанлы проживала лишь одна семья. Однако Президент дал Распоряжение о том, чтобы было построено 50 домов, создана инфраструктура для населения. В результате успешной Лелетепинской операции, наши земли, находящиеся в течение 25 лет под оккупацией, были освобождены, и сегодня эти земли контролирует азербайджанский солдат. Иншаллах, в будущем число этих поселков, домов станет еще больше. Наши земли будут освобождены от оккупации, люди вернутся в свои родные очаги.

385количество просмотров
Армянская сторона представляет ложные сведения о своих потерях - Минобороны Азербайджана
Начинается этап великого возвращения - ФОТО
Самые опасные преступники: кто этот единственный азербайджанец – узник тюрьмы в Гуантанамо? - ФОТО

Американское издание Miami Herald приводит данные, согласно которым среди последних 55 узников американской тюрьмы в Гуантанамо - люди из самых разных стран мира, в том числе и из Азербайджана
Военный эксперт: «Решение о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы — реальный результат апрельских боев»
Азербайджанский депутат в ПАСЕ: Ложь армянских медиа препятствует решению карабахского конфликта
Появились новости от подвергшегося преследованию армян узбекского историка Шухрата Саламова – ВИДЕО

Вот уже несколько дней как началось преследование армянами известного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа)
ВС Армении в течение суток 14 раз нарушили режим прекращения огня
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Арабский бизнесмен предложил Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен 2.000.000 долларов за медовый месяц в Дубае – ФОТОУволен и второй инспектор - «герой» видео, где водителя доводят до слез – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОЗадержанные лондонской полицией бортпроводники AZAL отпущены – ОБНОВЛЕНОБакинский железнодорожный вокзал готовится к открытию после реконструкции – ФОТОРоналду на машине скорой помощи доставлен в госпиталь - ФОТОВ Кувейте казнили члена королевской семьиСамые опасные преступники: кто этот единственный азербайджанец – узник тюрьмы в Гуантанамо? - ФОТОПсихотерапевт Даянет Рзаев покончил с собойУправление полиции: «Даянат Рзаев оставил предсмертную записку, в которой просил…» – ФОТОВ Баку бывший майор полиции бросился с 8-го этажа – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 января13:21 Армянская сторона представляет ложные сведения о своих потерях - Минобороны Азербайджана13:17 Турал Гурбатов: «Кяпаз» хорошо подготовился к чемпионату»13:09 #MFLstars: как команда «Eleven» стала одним из лидеров главного турнира по мини-футболу среди любителей - ФОТО13:07 Мексиканский институт нефти рассматривает сотрудничество с БВШН13:00 Начинается этап великого возвращения - ФОТО12:56 Азербайджанская «молодежка» в пятой корзине12:49 В Дели скончался посол России в Индии12:45 Роман Григорчук: ««Габала» значительно прибавила в плане организации игры»12:40 Состоится традиционный ежегодный «круглый стол» Caspian Ambassadors Club12:33 Дочь Майкла Джексона рассказала про смерть отца, изнасилование и попытки суицида – ФОТО12:27 Рейналдо отправился в Турцию12:21 «Азеррейл» победил, «Телеком» снова уступил12:17 Управление полиции: «Даянат Рзаев оставил предсмертную записку, в которой просил…» – ФОТО12:13 Эльтон Ибрагимов снял клип в Киеве – ВИДЕО12:05 В Нефтегазодобывающем управлении имени Н.Нариманова усиливается безопасность - ВИДЕО