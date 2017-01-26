Начинается этап великого возвращения - ФОТО

Джоджуг мерджанлинцы приветствуют Распоряжение Президента Азербайджана.

Как уже сообщалось, Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, освобожденное от оккупации, будет восстановлено. В рамках предстоящей работ, связанных с восстановлением села, для строительства на первом этапе 50 индивидуальных домов, здания школы и соответствующей инфраструктуры первоначально выделено четыре миллиона манатов.

Село Джоджуг Мерджанлы - единственный населенный пункт Джебраильского района, освобожденный от оккупации. Это село было оккупировано армянами в октябре 1993 года. Однако мужественные сыны и патриоты Азербайджана не позволили, чтобы их родной край оставался долго под оккупацией. В ходе успешной горадизской операции, осуществленной нашей армией 5 января 1994 года под руководством великого лидера Гейдара Алиева и вписанной в нашу недавнюю военную историю как освободительное сражение, за одну ночь вместе с нашими 22-мя селами было освобождено от оккупации также село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, армяне были изгнаны из этого села.

Спустя 22 года - в апреле 2016-го Азербайджанская армия, дав достойный ответ провокации армян, вписала еще одну славную страницу в нашу историю. В результате успешной контрнаступательной операции, проведенной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, были освобождены от оккупации гектары наших земель, в том числе высота Лелетепе. Это также усилило безопасность жителей Джоджуг Мерджанлы. Прибытие главы государства на высоту Лелетепе, его встреча с нашими солдатами, стоящими на страже наших земель, подняли их боевой дух. Распоряжение Президента Ильхама Алиева о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района пришлось по душе не только жителям этого села, но и всем джебраильцам.

Житель села Джоджуг Мерджанлы Мухаммед Мисиров: Значительную часть своей жизни я провел в селе Джоджуг Мерджанлы. Уже примерно 25 лет, как мы находимся далеко от Джоджуг Мерджанлы. Услышав, что господин Президент подписал Распоряжение о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы, я очень обрадовался. Поверил в то, что наш Президент подпишет еще много подобных Распоряжений, освободит наши оккупированные земли, и мы все возвратимся в наши родные края.

Житель села Азер Аббасов: Очень обрадовался, что Распоряжением Президента село Джоджуг Мерджанлы будет восстановлено. Мы давно мечтали о сегодняшнем дне. Мы приветствуем это решение главы государства. Вместе с тем, мы выражаем ему признательность за претворение в жизнь нашей мечты. Ждем, что под руководством нашего Президента будет освобожден не только село Джоджуг Мерджанлы, но и другие наши оккупированные территории, и на этих землях будут построены и восстановлены наши дома.

Житель села Сади Фархадов. Распоряжение господина Президента вызвало у нас большое воодушевление. Мы с нетерпением ждем возвращения в свое родное село. Для нас не может быть большего счастья. В то же время, благодаря этому Распоряжению мы убедились в том, что и другие наши оккупированные земли будут освобождены под руководством Верховного Главнокомандующего.

Депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов: Распоряжение главы государства дает основание говорить о том, что этап великого возвращения начался. До сих пор в Джоджуг Мерджанлы проживала лишь одна семья. Однако Президент дал Распоряжение о том, чтобы было построено 50 домов, создана инфраструктура для населения. В результате успешной Лелетепинской операции, наши земли, находящиеся в течение 25 лет под оккупацией, были освобождены, и сегодня эти земли контролирует азербайджанский солдат. Иншаллах, в будущем число этих поселков, домов станет еще больше. Наши земли будут освобождены от оккупации, люди вернутся в свои родные очаги.