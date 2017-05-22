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Армения

Армянский генерал, четыре года державший азербайджанца в рабстве, вновь заговорил о Карабахе 22.05.2017 17:21

Как только в Армении усиливаются всенародный психоз и страх, связанные с намерением Азербайджана восстановить свою территориальную целостность, армянские власти прибегают к традиционной политике оболванивания своих граждан.

Так, сразу же в ход идут национальные «герои», «коммандосы», «азатамартики», которые начинают делать уму непостижимые заявления и держать армянский народ за дураков.

Очередной «гениальной мыслью» поделился бывший генерал-лейтенант, 4 года державший несовершеннолетнего азербайджанца в рабстве, Манвел Григорян.

«На Азербайджан не действует критика, и об этом свидетельствует ситуация на границе», - сказал он, возможно, имея в виду уничтожение на днях зенитно-ракетного комплекса «ОСА» Армении, а также потери в живой силе.

«Мы должны возлагать надежду на нас, на нашу страну, если будем надеяться на других, будет плохо», - сказал он.

Коснувшись того, возможно ли, чтобы напряжение на границе переросло в широкомасштабные действия, Манвел Григорян сказал: «Может быть, а может и не быть, есть вариант заставить их молчать», - сказал он, не уточнив при этом, каким образом находящаяся в экономически плачевном состоянии Армения намерена победить усиливающийся с каждым днем Азербайджан.

Следует отметить, что в Армении любят говорить «о всесилии», «мощи», «силе духа», «отваге» армянских воинов. Так, на днях «азатамартик» (коими в Армении называют участвующих в боевых действиях в Карабахе головорезов) Ваан Тер-Казарян в интервью армянским СМИ заявил, что при захвате азербайджанских земель 28 армян разгромили (внимание) ни больше, ни меньше, как целых 2 000 (!!!) азербайджанцев. Тогда же в Баку посоветовали «азатамартику» показаться психиатру.

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Напомним, что бывший генерал-лейтенант ВС Армении Манвел Григорян в 2014 году признался, что в годы войны в Карабахе фактически держал азербайджанского пленного в рабстве в своем доме.

Так, в беседе с армянской службой «Радио Свобода» («Радио Азатутюн») генерал заявил, что после войны вернулся в Армению с сотнями пленных.

Комментируя вопрос о том, держал ли он в своем доме в заточении пленных азербайджанцев, Григорян заявил: «Да. Почему не держал? Да, к тому же сотни. Пленного по имени Симон (имя, данное пленному Григоряном - ред.) я держал дома. 4 года держал: 2 года - в Мардакерте, 2 года – в Армении».

На вопрос было ли дано имя Симон генералом, Григорян ответил: «Да, Симонян Симон. А кто должен был дать?»

На замечание журналиста, что пленному азербайджанцу было всего 15-16 лет, Манвел Григорян оправдался тем, что он якобы был «спецназовцем, обученным бойцом».

В ответ в эксклюзивном интервью 1news.az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде призвал к созданию международного трибунала и привлечению Григоряна и прочих военных преступников Армении к ответственности.

Данное обстоятельство не на шутку напугало отставного генерала. Настолько, что он выступил с попыткой оправдать себя.

По его словам, когда началась война, он «не успел прочитать Женевскую конвенцию».

А.А.

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