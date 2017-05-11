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Политика

«Горячка белая», или О том, как «28 армян разгромили 2 тысячи азербайджанцев»… 11.05.2017 10:48

Очень часто, читая армянские СМИ, не перестаешь удивляться тому, что фантазия представителей этого народа не имеет никакого предела.

Удивительно другое: как людям, погрязшим и барахтающимся во лжи как в болоте, удается изощряться во все более немыслимых домыслах и вывертах…

Вот, к примеру, совсем свежий пример. Низкосортный «писатель» из Армении выдал на днях такое, до чего не додумались бы писатели-фантасты, претендующие на престижную в их среде премию Небьюла.

Посудите сами: некий  Ваан Тер-Казарян - «азатамартик», коими в Армении называют участвующих в боевых действиях в Карабахе головорезов - в интервью армянским СМИ заявил, что при захвате азербайджанских земель 28 армян разгромили (внимание) не больше, не меньше, а целых 2 000 (!!!) азербайджанцев.

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«В Карин-так (азербайджанское село Дашалты – 1news.az) 28-29 человек сражались против 2000 и разгромили их. Бои в Карин-так показали, что проиграл не только Азербайджан, но и Турция. В нашем отряде погибло 12 человек – Норайр Манасарян, Агван Арушанян, Шошеци Сем, Анушаван Арутюнян и другие. Анушаван был убит, когда взял на руки маленького ребенка. Манасарян Норик, увидев, что его друг убит, поднялся на ноги, тогда и был застрелен в лоб со стороны украинского снайпера. В этой войне мы увидели силу, дух и возможности армян», - сказал Тер-Казарян.

Мы попросили прокомментировать мыслишки этого, чересчур мягко говоря, недалекого человека, азербайджанского военного эксперта, полковника в запасе Шаира Рамалданова.

Ознакомившись с сутью дела, эксперт настоятельно рекомендовал новоявленному «писателю» посетить психиатра.

«Человек, который разбирается в военных вопросах и имеет представление, что такое бой, что такое 28 солдат и 2 000 солдат, такого никогда бы не сказал. Более того, такого не озвучил бы просто разумный человек, даже не разбирающийся в военных хитростях. Такие высказывания чересчур несерьезны, надуманны, и относятся к области фантастики», - заявил он, сыронизировав, что возможно этот горе-писатель спутал армян с панфиловцами.

По словам Шаира Рамалданова, возможно, 28 армянских солдат и выполнили какую-то боевую задачу. «Но говорить о том, что они разгромили 2000 азербайджанцев - это фантазия писателя, который таким образом хочет привлечь к себе внимание»,- сказал он, подчеркнув, что в истории войны ничего не слышал о подобных случаях.

Коснувшись  оккупации Шуши, Ш.Рамалданов указал, что в захвате города большую роль сыграли не столько военные действия, сколько политика.

«Есть очень много печатных документов, видеокадров, свидетельствующих о том, как в действительности был оккупирован город Шуша. Город был захвачен в результате несогласованных действий тогдашнего военного и политического руководства, в некоторой степени, предательства», - заявил он.

Эльшан Рустамов

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«Горячка белая», или О том, как «28 армян разгромили 2 тысячи азербайджанцев»…
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